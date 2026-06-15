Масштабная атака на Киев ночью 15 июня: какие цели, что известно

Масштабная атака на Киев ночью 15 июня: какие цели, что известно

Мониторинговые и военно-политические Telegram-каналы сообщают, что российские силы в ночь на понедельник, 15 июня, наносят удары по объектам ВСУ в Киеве. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало. Что известно об атаке на украинскую столицу?

Что известно об атаке на Киев ночью 15 июня

РИА Новости сообщает, что мощные взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги в столице Украины.

Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, сирены воздушной тревоги звучат практически на всей территории Украины, за исключением Одесской, а также нескольких западных областей страны.

Позднее ТАСС со ссылкой на Telegram-канал мэра украинской столицы Виталия Кличко написал, что более 140 тыс. абонентов в Киеве остались без электроснабжения.

RT в канале на платформе МАКС заявляет, что в Киеве фиксируются прилеты ракет и дронов.

В 01:32 (мск) канал «Военкоры Русской Весны» в МАКС сообщил, что началась массированная атака по Украине.

«„Цирконы“ летят к Киеву, над столицей 45 „Гераней“. Ночью началась российская комбинированная атака: применены баллистические, гиперзвуковые и крылатые ракеты и дроны. Ракеты летят на Киев, Харьков и Днепропетровск. Зафиксированы пуски крылатых ракет с Ту-95мс», — говорится в публикации.

По данным SHOT, удары по Украине наносятся с помощью ракет и беспилотников «Герань».

«Мощные взрывы и вспышки над Киевом начались около 01:00 ночи. После атаки в некоторых районах города зафиксированы проблемы с электроснабжением. Также известно об ударах по складским помещениям в Оболонском районе. Местные сообщают о сильных пожарах. Предварительно, в атаке применяются баллистические, гиперзвуковые и крылатые ракеты, а также беспилотники», — сообщает канал в МАКС.

Министерство обороны РФ информацию об атаке ВС РФ на Украине пока не комментировало.

Читайте также:

США и Иран заключили сделку: слова Трампа, дата подписания, что известно

Бунт против ТЦК в Киеве: драки с силовиками, задержания, что известно

Дональду Трампу — 80: чем он занимался до того, как стал президентом США

Отступать некуда, ВСУ окружены: бойня в Константиновке, наступление 14 июня