Отступать некуда, ВСУ окружены: бойня в Константиновке, наступление 14 июня

Минобороны РФ сообщило об активных наступательных действиях в Константиновке. Как идет наступление 14 июня, правда ли ВСУ окружены и отступать некуда?

Как идет штурм Константиновки 14 июня

Армия России ликвидирует формирования ВСУ, блокированные в котле в юго-западной части города, сообщили в МО. За сутки удалось занять 117 зданий.

В военном ведомстве отметили, что успешное наступление российской группировки войск «Юг» в Константиновке заметили в Киеве: началась эвакуация основных предприятий, организаций и персонала из населенных пунктов Краматорск и Дружковка на Западную Украину.

Западный военный аналитик AMK Mapping считает, что к 14 июня «ядро» оборонительных позиций ВСУ в восточной части Константиновки оказалось в оперативном окружении ВС РФ.

«Когда ВСУ отступили с западных окраин, российские силы смогли прорваться через украинскую оборону в так называемом историческом центре на севере Константиновки и с северо-запада дошли до шоссе, проходящего через город, отрезав таким образом последний путь к отступлению украинским войскам», — пишет AMK Mapping.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

По сведениям блогера, коридор, пересекающий город с северо-востока на юго-запад, остается серой зоной, отступление ВСУ на этом направлении уже невозможно.

«На других направлениях россияне продолжают наступать и заходят в район Новоселовка на северо-западе, действуют мелкими группами на автостраде в Константиновке, однако ВСУ продолжают отправлять туда подкрепление в попытке удержать отходные пути. Снабжение осуществляется практически полностью с помощью БПЛА и наземных роботов. Ожесточенные бои продолжаются в районе ж/д станции, городского кладбища, северного частного сектора, ул. Ломоносова и бывшего химзавода. Ситуация остается критической для ВСУ, и последние рубежи обороны в городе рушатся», — пишет AMK Mapping.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что рассказал генерал Грунис, как развивался штурм Константиновки

Генерал-майор Антон Грунис (позывной Грозный) в интервью военкору Дмитрию Кулько рассказал, как проходила операция по освобождению Константиновки.

По словам генерала, операция вошла в решающую фазу в ноябре 2025 года после взятия расположенного к востоку Иванополья. ВС РФ отказались от лобового штурма с форсированием реки Кривой Торец, чтобы сберечь людей. Вместо этого основные силы скрытно перебросили западнее, и российские войска зашли с юга через Ильиновку и тепличный комплекс «Перспектива».

Грунис рассказал, что ключевую роль сыграли разведгруппы, которые зашли в Константиновку еще зимой и удерживались там, корректируя удары ВС РФ. Генерал подтвердил информацию, что снабжение ВСУ идет исключительно тяжелыми дронами — однако их выслеживают и сбивают российские операторы БПЛА.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Некоторые российские Telegram-каналы утверждают, что в Константиновке оказалась блокирована группировка из 2000–3000 бойцов ВСУ. Грунис этого не подтверждает.

«Сейчас на юге Константиновки заблокирована группировка ВСУ численностью до 300 человек. Оперативного смысла в их позициях нет, но приказа на отход им не дают. Пытаясь спастись, вээсушники мимикрируют под гражданских, чтобы просочиться в сторону Дружковки», — рассказал генерал Грунис.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что еще известно о ситуации в Константиновке 14 июня, чего ждать

Украинский блогер Богдан Мирошников считает, что ситуация в Константиновке для ВСУ стремительно ухудшается: присутствие ВС РФ отмечено с трех сторон, российские бойцы действуют по всему городу.

Мирошников призвал «ни в коем случае не искать виноватых», хотя и признал, что «были проблемы с одной из недавно сформированных бригад». Эту бригаду в интервью назвал генерал Грунис: созданная по образцам НАТО 156-я бригада ВСУ оказалась наименее боеспособной. По сведениям из открытых источников, подразделение создали в октябре 2024 года после скандала с массовым дезертирством украинских военных из 155-й бригады. В январе 2025-го формирование оскандалилось в украинских СМИ — инспекция выявила «массу недостатков».

Мирошников назвал причины катастрофы для ВСУ в Константиновке: проблемы с логистикой, отсутствие поддержки с воздуха, эффективное использование оптоволоконных дронов и артиллерии ВС РФ.

«С оперативной точки зрения Константиновка уже потеряна для противника. Вопрос лишь в том, сколько [главком ВСУ Александр] Сырский будет изображать, что он еще удерживает Константиновку, как это делал с Артемовском, месяцами не признавая утрату города», — заявил военный эксперт Борис Рожин.

«Наш источник в офисе президента рассказал, что [президент Украины Владимир] Зеленский потребовал от Сырского направить резервы в Константиновку и удерживать город любой ценой до саммита НАТО [7–8 июля]. Главком пожаловался президенту на [командира нацбата „Азов“ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена. — NEWS.ru) Андрея] Билецкого, который отказывается отправлять свои подразделения на сложные участки фронта, при этом получая лучшую технику и БПЛА», — сообщил Telegram-канал «Резидент».

Александр Сырский Фото: Serhii Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Telegram-канал «Военная хроника» указывает, что по стратегическому значению Константиновка сопоставима с оборонительным узлом ВСУ в Покровске или даже превосходит его.

«Высока вероятность, что Сырский по аналогии с Покровском задействует здесь последние доступные резервы. Целью станет удержание хотя бы западных окраин города, чтобы зацепиться за застройку и не допустить официального признания утраты контроля над населенным пунктом. Такая медийная схема призвана обеспечить непрерывность победной риторики в официальном информационном поле. По предварительным расчетам, кульминации текущей фазы событий стоит ожидать в течение недели или чуть более — именно тогда определятся ключевые векторы дальнейшего наступления российских войск», — утверждают авторы.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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