На Украине начали признавать тяжелое положение ВСУ в Константиновке. Что известно о наступлении в Донбассе 9 июня, где украинские войска начали отступать, когда город будет взят?

Как идет штурм Константиновки, что известно 9 июня

С вечера 8 июня украинские СМИ и Telegram-каналы обсуждают резкое ухудшение оперативной обстановки для ВСУ в Константиновке — одном из крупнейших городов Донбасса, в котором пока сохраняется присутствие ВСУ.

«Захват Константиновки почти предрешен», — сходятся во мнении украинские аналитики.

Ключевым моментом стало освобождение поселка Химик (Молочарка), расположенного к северу от города. Это открыло российским войскам направление для атаки, считают военкоры.

«Первые российские штурмовые группы заскочили в микрорайон Новоселовка на северо-западе Константиновки (въезд со стороны Алексеево-Дружковки). Город быстро теряет стратегическое значение», — иронизирует Telegram-канал DIVGEN.

Тревожную ситуацию для ВСУ в Константиновке заметили в Киеве. Нардеп Марьяна Безуглая сообщила, что линия фронта в Донбассе смещается на запад и юг, а железнодорожная логистика украинской армии в западной части ДНР полностью уничтожена. Вину за поражения она, как обычно, возложила на главкома ВСУ Александра Сырского.

«Летом россияне займут Константиновку, если ничего не изменится в управлении фронтом», — заявила Безуглая.

Тем временем в Киеве дали приказ расширить зону принудительной эвакуации за Славянском и Краматорском.

«Судя по всему, Константиновка доживает последние дни и дальше начнется генеральное сражение за Донбасс», — констатирует Telegram-канал «Военная хроника».

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Фото: Сергей Мирный/РИА Новости

Что происходит в Константиновке 9 июня, какую тактику применили ВС РФ

По оценкам аналитиков, в ходе штурма Константиновки ВС РФ применяют ту же тактику, что ранее в Покровске: мелкие штурмовые группы просачиваются через жилую застройку и промзоны, закрепляются в подвалах и руинах, создавая новые очаги. При этом у ВСУ не хватает пехоты для зачистки, жалуются украинские военные блогеры.

Западные аналитики CIG и AMK Mapping подробно разбирают происходящее в Константиновке, их оценки сходятся:

«На западе Константиновки ВС РФ, двигаясь от Ильиновки, перешли балку и заняли частный сектор в районе Червоный, откуда быстро распространились в районы Бельгийский и Спутник. Далее войска вошли в Николаевский район и Нахаловку, перешли реку Кривой Торец и зашли на бывший химзавод. Бои идут на улице Ломоносова, ВСУ в спешном порядке бросили затыкать прорыв. Кроме того, россияне заняли несколько кварталов высоток к юго-западу от центра. На юго-западе Константиновки ВС РФ заняли теплицы и продвигаются в Берестовый и Южный районы. ВСУ заняли оборону в высотках Хуторского района и оказались в двух оперативных котлах. На юге города идут ожесточенные бои за промзону. Со стороны шоссе штурмовики ВС РФ проникают в район Украинский Хутор, атакуя с востока. На востоке Константиновки российские войска пытаются отбить ж/д станцию и частный сектор в районе Шанхай. Здесь украинская оборона сильнее всего, но ей угрожает проникновение ВС РФ со стороны северо-востока (район Гора и Молочарка) и севера», — пишет AMK Mapping.

Показательно, что кадры с дронов уже зафиксировали, как бойцы ВС РФ выводят из «исторического центра» Константиновки мирных жителей.

«Освобождение Константиновки откроет нашим войскам двери в самое сердце Славянско-Краматорской агломерации. После Константиновки нас ждут Дружковка и Алексеево-Дружковка. А затем Краматорск», — констатирует военный эксперт Борис Рожин.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: Сергей Мирный/РИА Новости

ВСУ начали отступление из Константиновки? Что известно

Ряд аналитиков высказывает предположение, что ВСУ уже начали отступление из Константиновки.

«Ситуация стала более ясной, и она точно не в пользу Украины. Я считаю, что ВСУ начали поэтапное отступление из центра города на северо-западные окраины из-за угрозы окружения. Некоторые подразделения уже оказались в оперативном или даже полном окружении в городе», — пишет CIG.

Российские каналы подчеркивают, что никто пока не может сказать, когда будет закончен штурм Константиновки.

«Российские войска зачищают город, работа сложная, большое количество заминированных зданий и территорий, много мирных жителей в подвалах, которых враг использует как живой щит, также ВСУ наносят удары дронами и контратакуют. Пытаются с воздуха контролировать логистику и ротацию. В общем, без шапкозакидательства пока. Но факт, что наши гонят немца на север, он есть», — пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«Остается понять — бросит Сырский ВСУ в последний самоубийственный контрнаступ для попытки отбить утерянный район или последует откат на другие рубежи», — отмечает «Z кейс».

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