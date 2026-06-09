Наступление ВС России в Донбассе 9 июня: штурм Константиновки, ВСУ в котлах

На Украине начали признавать тяжелое положение ВСУ в Константиновке. Что известно о наступлении в Донбассе 9 июня, где украинские войска начали отступать, когда город будет взят?
Как идет штурм Константиновки, что известно 9 июня
С вечера 8 июня украинские СМИ и Telegram-каналы обсуждают резкое ухудшение оперативной обстановки для ВСУ в Константиновке — одном из крупнейших городов Донбасса, в котором пока сохраняется присутствие ВСУ.
«Захват Константиновки почти предрешен», — сходятся во мнении украинские аналитики.
Ключевым моментом стало освобождение поселка Химик (Молочарка), расположенного к северу от города. Это открыло российским войскам направление для атаки, считают военкоры.
«Первые российские штурмовые группы заскочили в микрорайон Новоселовка на северо-западе Константиновки (въезд со стороны Алексеево-Дружковки). Город быстро теряет стратегическое значение», — иронизирует Telegram-канал DIVGEN.
Тревожную ситуацию для ВСУ в Константиновке заметили в Киеве. Нардеп Марьяна Безуглая сообщила, что линия фронта в Донбассе смещается на запад и юг, а железнодорожная логистика украинской армии в западной части ДНР полностью уничтожена. Вину за поражения она, как обычно, возложила на главкома ВСУ Александра Сырского.
«Летом россияне займут Константиновку, если ничего не изменится в управлении фронтом», — заявила Безуглая.
Тем временем в Киеве дали приказ расширить зону принудительной эвакуации за Славянском и Краматорском.
«Судя по всему, Константиновка доживает последние дни и дальше начнется генеральное сражение за Донбасс», — констатирует Telegram-канал «Военная хроника».
Минобороны РФ не комментировало эту информацию.
Что происходит в Константиновке 9 июня, какую тактику применили ВС РФ
По оценкам аналитиков, в ходе штурма Константиновки ВС РФ применяют ту же тактику, что ранее в Покровске: мелкие штурмовые группы просачиваются через жилую застройку и промзоны, закрепляются в подвалах и руинах, создавая новые очаги. При этом у ВСУ не хватает пехоты для зачистки, жалуются украинские военные блогеры.
Западные аналитики CIG и AMK Mapping подробно разбирают происходящее в Константиновке, их оценки сходятся:
«На западе Константиновки ВС РФ, двигаясь от Ильиновки, перешли балку и заняли частный сектор в районе Червоный, откуда быстро распространились в районы Бельгийский и Спутник. Далее войска вошли в Николаевский район и Нахаловку, перешли реку Кривой Торец и зашли на бывший химзавод. Бои идут на улице Ломоносова, ВСУ в спешном порядке бросили затыкать прорыв. Кроме того, россияне заняли несколько кварталов высоток к юго-западу от центра. На юго-западе Константиновки ВС РФ заняли теплицы и продвигаются в Берестовый и Южный районы. ВСУ заняли оборону в высотках Хуторского района и оказались в двух оперативных котлах. На юге города идут ожесточенные бои за промзону. Со стороны шоссе штурмовики ВС РФ проникают в район Украинский Хутор, атакуя с востока. На востоке Константиновки российские войска пытаются отбить ж/д станцию и частный сектор в районе Шанхай. Здесь украинская оборона сильнее всего, но ей угрожает проникновение ВС РФ со стороны северо-востока (район Гора и Молочарка) и севера», — пишет AMK Mapping.
Показательно, что кадры с дронов уже зафиксировали, как бойцы ВС РФ выводят из «исторического центра» Константиновки мирных жителей.
«Освобождение Константиновки откроет нашим войскам двери в самое сердце Славянско-Краматорской агломерации. После Константиновки нас ждут Дружковка и Алексеево-Дружковка. А затем Краматорск», — констатирует военный эксперт Борис Рожин.
Минобороны РФ не комментировало эту информацию.
ВСУ начали отступление из Константиновки? Что известно
Ряд аналитиков высказывает предположение, что ВСУ уже начали отступление из Константиновки.
«Ситуация стала более ясной, и она точно не в пользу Украины. Я считаю, что ВСУ начали поэтапное отступление из центра города на северо-западные окраины из-за угрозы окружения. Некоторые подразделения уже оказались в оперативном или даже полном окружении в городе», — пишет CIG.
Российские каналы подчеркивают, что никто пока не может сказать, когда будет закончен штурм Константиновки.
«Российские войска зачищают город, работа сложная, большое количество заминированных зданий и территорий, много мирных жителей в подвалах, которых враг использует как живой щит, также ВСУ наносят удары дронами и контратакуют. Пытаются с воздуха контролировать логистику и ротацию. В общем, без шапкозакидательства пока. Но факт, что наши гонят немца на север, он есть», — пишет Telegram-канал «Дневник десантника».
«Остается понять — бросит Сырский ВСУ в последний самоубийственный контрнаступ для попытки отбить утерянный район или последует откат на другие рубежи», — отмечает «Z кейс».
Минобороны РФ не комментировало эту информацию.
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