Наступление ВС России на Харьков 9 июня: мощный прорыв, что в Купянске

Наступление ВС России на Харьков 9 июня: мощный прорыв, что в Купянске

Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 9 июня 2026 года, как развивается наступление, где ВС РФ совершили мощный прорыв, что происходит в Купянске?

Наступление ВС России на Харьков 9 июня, мощный прорыв

Российские войска ударили по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Писаревки, Терновой, Рубежного, Бугаевки, Заречного, Петро-Ивановки, Дорошенково, Юрченково, Ивановки, Люботина и поселка Белый Колодезь, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

ВС РФ наступают в районе крупного логистического центра ВСУ на участке поселка Казачья Лопань, бои идут на его окраинах, отметил источник. На Волчанском направлении российские войска продвинулись на 15 участках до 400 метров, добавил канал.

«Наши штурмовики ведут стрелковые бои в селах Охримовка и Лосевка, в их окрестностях и лесах Волчанского района. <...> ТОС [ударили] по позициям 127-й тяжелой мехбригады ВСУ в районе села Хрипуны», — говорится в сообщении.

На Великобурлукском направлении, по сведениям канала, ВС РФ ведут бои в лесах около Петро-Ивановки, за сутки «северяне» продвинулись на четырех участках до 500 метров. Подразделения 5-й бригады Нацгвардии Украины бежали с позиций в районе Петро-Ивановки, где попали под огонь своих заградительных отрядов, следует из публикации.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Потери украинской стороны в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области за сутки составили более 90 человек; также уничтожены различные вооружения и техника, пункты управления БПЛА, сообщил «Северный ветер».

«В Купянске ВС РФ продвигаются на восточном берегу города. Идут бои в районе Двуречной, есть продвижение к Кутьковке. Российские войска занимают новые позиции в районе Боровской Андреевки. На Волчанском направлении ВС РФ увеличивают зону контроля в Волоховке. Идут бои в северной части населенного пункта Казачья Лопань», — утверждает Telegram-канал WarGonzo.

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев утверждает, что в Купянске ВС РФ продвигаются в частном секторе на восточном берегу города. На севере направления, считает политик, возобновились бои в районе Двуречной, от которой российские войска продвигаются к Кутьковке, от Фиголевки — к Петро-Ивановке. В район Амбарного — Хатнего ВСУ перебрасывают резервы, укрепляют опорники и наблюдательные пункты, добавил Царев.

«На Харьковском участке, в районе Волчанска, [ВС РФ] продвинулись на 700 м. Встречные бои [идут] в районе Волоховки. На западном фланге — бои на севере Казачьей Лопани. Ранее противник перекинул с этого участка расчеты БПЛА, чтобы атаковать логистику Новороссии, чем воспользовались наши подразделения и прорвались к Казачьей Лопани», — пишет политик.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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