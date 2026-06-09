Взрыв автомобиля в Балашихе 9 июня: что известно, жертвы, украинский след

Автомобиль взорвался в подмосковной Балашихе, водитель не выжил, сообщили в Следственном комитете. Что известно о взрыве 9 июня, подробности, кто погиб, есть ли в деле украинский след?

Когда произошел взрыв на парковке в Балашихе, что известно

Автомобиль BMW X3 взорвался в Балашихе. Водитель получил множественные ранения и скончался на месте происшествия, сообщили следователи.

СМИ предполагают, что автомобиль был подорван взрывным устройством, которое было расположено под задними сиденьями. Машина проехала еще несколько метров, после чего врезалась в припаркованный Haval. После взрыва пламя охватило машину, она полностью выгорела.

Местный Telegram-канал «Балашиха рулит» первым сообщил о взрыве, который произошел в 05:26 мск у дома на улице Колдунова, 10. Позже по кадрам с видеонаблюдения уточнили, что ЧП произошло на ул. Кожедуба в Балашихе.

СВУ сработало только когда автомобиль проехал 50 метров с места стоянки, СВУ была заложена за спиной у водителя, утверждает Telegram-канал SHOT.

Сколько жертв после взрыва автомобиля в Балашихе, кто погиб

Следственный комитет сообщил, что погиб один человек — водитель. Очевидцы успели вытащить его из горящего автомобиля и пытались потушить машину. СМИ удалось выяснить, что погибшему было 62 года, свой автомобиль BMW X3 он приобрел 20 месяцев назад. Его личность пока неизвестна.

СМИ отмечают, что взрыв произошел в микрорайоне Авиаторов, где живет большое количество военных. Взрыв произошел в 350 метрах от дома замглавы генштаба генерал-майор Минобороны РФ Ярослава Москалика, которого подорвали в автомобиле в апреле 2025 года.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Позже в декабре 2025 года в теракте с подрывом автомобиля в микрорайоне Зябликово погиб начальник управления оперативной подготовки ВС РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров. По данным следствия, оба теракта были организованы украинскими спецслужбами.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

«В настоящее время следователи и криминалисты совместно с оперативными службами проводят осмотр места происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд необходимых судебных экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая», — сообщил СК РФ.

Прокуратура Московской области взяла на контроль расследование инцидента. Официальные источники не сообщали, есть ли в деле о подрыве автомобиля в Балашихе украинский след.

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