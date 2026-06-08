Выборы в Армении: итоги, угрозы оппозиции, что будет с Пашиняном?

Никол Пашинян во время парламентских выборов в Армении

Выборы в Армении: итоги, угрозы оппозиции, что будет с Пашиняном?

Выборы в Армении проходили в условиях жесткого давления на оппозицию, заявили в МИД РФ. Каковы итоги, что будет с премьер-министром Николом Пашиняном, есть ли у республики будущее с Россией?

Как прошли выборы в Армении, итоги

Парламентские выборы в Армении проходили 7 июня. Явка составила около 58,95–58,97%, проголосовали примерно 1,47 млн человек. К утру 8 июня было обработано 100% бюллетеней. Правящая партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» получила 49,81% голосов и 64 мандата в Национальном собрании.

Второе место занял блок «Сильная Армения» с 23,29% и 29 мандатами. Третья строчка отошла блоку партий «Армения» с 9,94% и 12 мандатами. Либерально-консервативная партия «Процветающая Армения» набрала около 3,99% и не прошла в парламент.

Глава миссии наблюдателей СНГ Нурлан Сейтимов заявил, что нарушений, способных повлиять на результаты выборов, не выявлено. Входившая в группу наблюдателей член ЦИК РФ Людмила Маркина отметила факт голосования больших групп военнослужащих.

Мужчина опускает бюллетень в урну для голосования во время парламентских выборов в Армении Фото: Andre Ballin/dpa/Global Look Press

Что известно об угрозах оппозиции в Армении

Лидеры армянской оппозиции обвинили правящую партию «Гражданский договор» в использовании админресурса, незаконной агитации и давлении на избирателей. Эти наблюдения подтверждают в ОБСЕ: миссия пришла к выводу, что Пашинян в ходе предвыборной агитационной кампании открыто угрожал противникам.

«Предвыборная риторика часто носила конфронтационный характер. <...> В некоторых случаях премьер-министр публично угрожал оппозиционным кандидатам — расследованиями и национализацией их бизнес-компаний. Некоторые из процедур национализации начались до старта предвыборной кампании», — отметили в ОБСЕ.

17 апреля Пашинян в парламенте объявил, что пророссийская оппозиция не должна пройти в парламент. С конца апреля прошла череда арестов. 3 июня арестовали одного из ближайших сторонников главы партии «Сильная Армения» Алексана Алексаняна. За два дня до выборов Пашинян потребовал исключить эту партию из списков. 7 июня задержали порядка 200 человек «за нарушение избирательных законов».

Мужчина опускает бюллетень в урну для голосования во время парламентских выборов в Армении Фото: Andre Ballin/dpa/Global Look Press

Что будет с Пашиняном, реакция Москвы

Набрав почти 50% голосов, «Гражданский договор» сможет единолично сформировать правительство и избрать премьера Армении. Результаты также дают партии 60% мест в Национальной ассамблее — это возможность самостоятельно принимать конституционные законы и назначать высокопоставленных чиновников.

В то же время у партии Пашиняна нет части мест в парламенте, поэтому она не сможет самостоятельно вносить поправки в Конституцию Армении.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выборы в Армении прошли в обстановке «беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства со стороны Запада, в первую очередь ЕС». Она подчеркнула, что партия Пашиняна «не получила монополию на власть», а ее поддержка пошатнулась по сравнению с предыдущими выборами.

«Под „каток“ преследований попала и Армянская апостольская церковь. Все это — грубое попрание Ереваном демократических принципов и процедур проведения свободных выборов. Показательно, что гонения обрушились исключительно на те политические силы, которые ратуют за упрочение жизненно важного для республики союза с Россией и отказ от тупикового курса на вхождение в Евросоюз», — подчеркнула Захарова.

Мария Захарова Фото: МИД РФ

Что грозит Армении после выборов, отношения с Россией

Захарова подчеркнула, что в Москве всегда будут заинтересованы в сильной и подлинно суверенной Армении. Однако результаты выборов наглядно показали, что армянское общество сильно поляризовано и руководство ведет его к дальнейшему расколу и социально-экономическим потрясениям, отметила она.

«Что касается дальнейшей линии Москвы в делах с Арменией, то намерены выстраивать наш курс с учетом реальных шагов армянского руководства», — подчеркнула Захарова.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что Армения, несмотря на целую серию недружелюбных выпадов против России, продолжает получать российский газ по ценам втрое ниже рыночных. В случае если Ереван отколется от ЕАЭС и пойдет в Европу, эти условия непременно изменятся.

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