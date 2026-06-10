«В целях устрашения»: раскрыто, как в Армении «давили» оппозицию Мелоян: силовики задержали около 700 сторонников «Сильной Армении» до выборов

Правоохранители задержали около 700 сторонников блока «Сильная Армения» российского предпринимателя Самвела Карапетяна еще до начала парламентских выборов, заявила представительница блока, правозащитница Гоар Мелоян. По ее словам, которые передает телеканал Armnews, это было сделано с целью устрашения.

Около 700 человек из числа наших сторонников были задержаны и арестованы, в том числе и женщины в возрасте. <...> [Силовики] с утра проникали в дома людей, подвергали приводу исключительно в целях устрашения, — подчеркнула она.

Мелоян уточнила, что результаты выборов не отражают волю народа ввиду нарушения основных принципов и прав граждан. Она отметила, что «Сильная Армения» получила тысячи звонков о нарушениях на голосовании, в том числе об использовании админресурса.

Ранее сообщалось, что блок «Сильная Армения» потребовал признать недействительными итоги голосования на одном из участков в ходе выборов. Как уточнил глава армянского Центризбиркома Ваагн Овакимян, речь идет об участке 12/13 в городе Арташат.

До этого представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что парламентские выборы в Армении сопровождались беспрецедентным давлением на оппозицию. Также она отметила, что голосование проходило при «небывалом вмешательстве Запада».