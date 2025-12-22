Теракт на юге Москвы 22 декабря: что известно об убийстве генерала ВС РФ

Сотрудники спецслужб работают на месте взрыва автомобиля Kia Sorento на парковке на улице Ясеневая в районе Орехово-Борисово. Под днищем автомобиля сработало взрывное устройство. При подрыве автомобиля в Москве погиб начальник управления оперативной подготовки Генштаба генерал-лейтенант Фанил Сарвар

Высокопоставленный офицер ВС РФ погиб при взрыве в Москве. Минобороны РФ не комментировало эту информацию. Что известно о теракте 22 декабря, где это произошло, кто стал жертвой, кого подозревают?

Взрыв на юге Москвы 22 декабря, что известно о теракте

22 декабря около 06:55 утра мощный взрыв прогремел на автомобильной парковке на юге Москвы. Жители района Зябликово сообщили СМИ, что ЧП произошло на улице Ясеневой. Был сильно поврежден белый легковой автомобиль Kia Sorento.

Пострадал один человек. В момент ЧП водитель был заблокирован в машине, его не могли достать. Позже ему диагностировали сильную контузию и эвакуировали на скорой, сообщил Telegram-канал «112». Очевидцы сообщили, что взрыв произошел после того, как водитель сел в машину.

Сотрудники спецслужб работают на месте взрыва автомобиля Kia Sorento на парковке на улице Ясеневая в районе Орехово-Борисово. Под днищем автомобиля сработало взрывное устройство. При подрыве автомобиля в Москве погиб начальник управления оперативной подготовки Генштаба генерал-лейтенант Фанил Сарвар

Кто стал жертвой теракта на юге Москвы, что известно

СМИ сообщили, что в результате срабатывания самодельного взрывного устройства на юге Москвы пострадал 56-летний генерал-лейтенант Вооруженных сил России.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва во дворе жилого дома и раскрыл имя пострадавшего. Им оказался высокопоставленный военный — начальник управления оперативной подготовки Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров. После взрыва он находился в тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями, травмами ног и переломом лицевой кости. Врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли, подтвердила представитель СК РФ Светлана Петренко.

Согласно открытым данным, Сарваров родился в 1969 году. С 1992 по 2003 год принимал непосредственное участие в боевых действиях в ходе Чеченской войны и Осетино-Ингушского конфликта, позже закончил Военную академию Генштаба. В 2015–2016 годах выполнял задачи по организации и проведению операции против террористов в Сирии. Награжден орденами Мужества и «За военные заслуги», медалью Суворова и медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней.

Обстановка на месте взрыва машины на парковке во дворе дома 12 по Ясеневой улице Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Генерал-лейтенант Сарваров стал очередной жертвой терактов против высокопоставленных военных ВС РФ. Ранее 17 декабря 2024 года погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Позже были убиты замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал Ярослав Москалик (25 апреля) и ключевой разработчик систем РЭБ Евгений Рытников (18 апреля). По версии следствия, теракты были организованы спецслужбами Украины.

Минобороны РФ не комментировало убийство генерал-лейтенанта Сарварова.

Кто убил генерала Сарварова, что известно

Следственный комитет объявил, что основная версия убийства генерала Сарварова связана с украинскими спецслужбами. Сарваров был внесен в список украинского сайта «Миротворец». Прорабатываются также другие версии.

Криминалист Михаил Игнатов в разговоре с NEWS.ru назвал главной версией работу украинских диверсантов. Он также исключил, что ЧП носит бытовой характер, включая ревность или конкуренцию в бизнесе.

«Причина взрыва явно не бытовая, я далек от этой мысли. Естественно, это последовательные шаги терроризма украинской разведки, украинских спецслужб. В этом случае тут все ясно: диверсанты, нанятые украинскими властями, или их агенты. Нужно искать след террористических организаций Украины, в которые превратились СБУ и ГУР. Они взяли себе за правило — совершать покушения на военных руководителей», — выразил мнение Игнатов.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

