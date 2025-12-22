Криминалист назвал вероятные причины взрыва автомобиля на юге Москвы

Сотрудники спецслужб работают на месте взрыва автомобиля Kia Sorento на парковке на улице Ясеневая в районе Орехово-Борисово. Водителем взорвавшегося автомобиля оказался генерал-лейтенант ВС РФ Фанил Сарваров — от полученных травм военный скончался

За взрывом автомобиля на Ясеневой улице в Москве могут стоять украинские диверсанты, предположил в разговоре с NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. Он также не исключил, что ЧП носит бытовой характер, включая ревность или конкуренцию в бизнесе.

Если, как пишут в СМИ, речь идет о генерал-лейтенанте ВС РФ, то причина взрыва явно не бытовая, я далек от этой мысли. Естественно, это последовательные шаги терроризма украинской разведки, украинских спецслужб. В этом случае тут все ясно — диверсанты, нанятые украинскими властями или их агенты, — выразил мнение Игнатов.

Собеседник отметил, что если не подтвердится, что пострадавший — военнослужащий, то следует рассмотреть другие версии: месть конкурентов по бизнесу, если сидевший в авто человек был предпринимателем.

Могли пытаться убрать лишнего партнера. Или это бытовой конфликт, в том числе на почве ревности. Тут надо изучать его жизнь. Но если это высокопоставленный военнослужащий, то нужно искать след террористических организаций Украины, в которые превратились СБУ и ГУР. Они взяли себе за правило — совершать покушения на военных руководителей, — подытожил Игнатов.

Ранее сообщалось, что после случившегося ГСУ СК России по Москве возбудило уголовное дело. Сейчас место происшествия осматривают следователи и криминалисты. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.

Инцидент произошел 22 декабря около 06:50 мск, когда местные жители услышали сильный хлопок. По словам очевидцев, переднюю часть машины разнесло взрывом. Работу правоохранительных органов координирует прокурор Южного административного округа Дмитрий Ткачев.