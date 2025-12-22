Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 07:58

Москвичи проснулись ранним утром от взрыва во дворе

Автомобиль взорвался во дворе жилого дома в Москве

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Громкий хлопок раздался во дворе жилого дома на улице Ясеневой в Москве, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, там взорвался автомобиль. В Сети также появились кадры с места происшествия, снятые очевидцами.

В ролике можно заметить, что автомобиль осматривают сотрудники экстренных служб. По данным источника, в результате взрыва травмы получил один человек. Пострадавшего с контузией госпитализировали. Причина взрыва выясняется.

Ранее в Химках двое подростков получили травмы при детонации неустановленного предмета. Один из них скончался на месте. Также была ранена проходившая мимо женщина.

Выяснилось, что погибший в результате взрыва подросток шел домой после встречи диггеров. Он положил в портфель активированную бомбу, которую ранее не успел взорвать.

При этом выжившего подростка прооперировали. Как уточнила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, его состояние стабилизировалось. После хирургического вмешательства несовершеннолетнего перевели в отделение реанимации, где за его состоянием продолжают наблюдать врачи.

Москва
взрывы
автомобили
машины
кадры
пострадавшие
