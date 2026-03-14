Названы автомобили, которые россияне чаще всего «лайкают» перед покупкой «Авито Авто»: россияне чаще всего добавляют в «Избранное» LADA, TENET и HAVAL

Российская LADA, российско-китайская новинка 2025 года TENET и китайский HAVAL пользуются наибольшим вниманием у покупателей среди новых автомобилей стоимостью от 1 до 3 млн рублей, следует из данных «Авито Авто», которые есть в распоряжении NEWS.ru. Пользователи обычно сохраняют в «Избранном» авто, которые они с большой долей вероятности готовы приобрести, отмечают аналитики.

34% среди тех, кто добавляет объявления в «Избранное», планируют покупку в ближайшие 3 месяца, а еще 23% — в течение года. В 2026 году пользователи чаще всего добавляли в «Избранное» отечественные авто — лидером по доле в таких объявлениях стала LADA (42,5%). За ней с показателем 12,6% следует TENET, который выпускается с 2025 года в Калуге, HAVAL (10,4%), Belgee (4,8%) и Solaris (3,8%), — говорится в исследовании «Авито Авто».

Среди конкретных моделей покупатели чаще всего присматривались к LADA Granta (9,2%). Следом расположились две модели «народного» бренда TENET: седан T4 (6,6%) и лифтбек T7 (6%). Замыкают пятерку популярности Haval Jolion и легендарная LADA Niva Travel, набравшие по 5,6% голосов пользователей.

Аналитики также отметили взрывной рост интереса к некоторым маркам. Чаще всего пользователи стали обращать внимание на белорусско-китайские автомобили Belgee: за год частота добавлений этих авто в «Избранное» выросла в 4 раза. Спрос на LADA увеличился на 28%, на SWM — на 21,1%, на HAVAL — на 18,3%. В модельном ряду рекордсменами стали Belgee X70 (рост в 5 раз), Solaris KRX, Belgee X50, JAC JS6 (плюс 200% для каждой) и LADA Niva Travel (рост в 2,4 раза).

Ранее эксперты «Авито Авто» подвели итоги зимы-2025/26 в «Аукционе» — специализированном сервисе, где частные продавцы выставляют машины с пробегом, а профессиональные покупатели (дилеры) ведут торги. Согласно данным, максимальный интерес у участников аукциона вызывали автомобили брендов Tank, Solaris, Geely, GAC и Changan. Однако абсолютными рекордсменами года по общему объему ставок по-прежнему остаются корейские, европейские и японские марки.