Эксперты ЛУКОЙЛа напомнили, как распознать испортившееся моторное масло

Эксперты компании ЛУКОЙЛ рассказали, что распознать моторное масло, которое испортилось после истечения срока годности, можно по ряду признаков. Продукт изменяет текстуру. Кроме того, в жидкости увеличивается зола в результате распада присадок. Последние же могут работать неисправно или вовсе изменить свои свойства.

Другими признаками испорченности будут крупный осадок, расслоение, неравномерный цвет и пузырьки воздуха. Если ничего из вышеперечисленного нет, а срок годности не истек, то возраст самой канистры никак не влияет на рабочие характеристики масла.

Если моторное масло хранится в герметично закрытой заводской упаковке, его физико-химические свойства сохраняются на протяжении всего заявленного срока годности. Само по себе время хранения в этих пределах не ухудшает эксплуатационных характеристик продукта. Поэтому специально искать канистру с максимально свежей датой производства нет необходимости. Гораздо важнее, чтобы срок годности не был просрочен, а тара оставалась целой и герметичной.

Правила хранения нефтепродуктов, включая моторные масла, прописаны в ГОСТ 1510-84. Этот документ регламентирует упаковку, маркировку, транспортировку и хранение нефти и нефтепродуктов. В частности, ГОСТ предписывает хранить масло в таре под навесом или на площадке, защищенной от прямых солнечных лучей и осадков. Именно такие условия обычно соблюдаются на складах и в магазинах, поэтому хранение масла на полке не снижает его качество.

Специалисты добавили, что срок годности моторного масла зависит от его типа: синтетические и полусинтетические масла, как правило, хранятся пять лет, минеральные — не более трех лет. После вскрытия тары при соблюдении условий хранения масло рекомендуется использовать не дольше трех лет с момента открытия.

Ранее эксперты ЛУКОЙЛа отметили, что отработанное масло необходимо сливать в герметичную емкость, защищать от нагрева и солнечного света, а также исключать контакт с водой. В дальнейшем оно подлежит переработке или утилизации.