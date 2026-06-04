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04 июня 2026 в 19:09

Эксперты ЛУКОЙЛа напомнили, как распознать испортившееся моторное масло

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Эксперты компании ЛУКОЙЛ рассказали, что распознать моторное масло, которое испортилось после истечения срока годности, можно по ряду признаков. Продукт изменяет текстуру. Кроме того, в жидкости увеличивается зола в результате распада присадок. Последние же могут работать неисправно или вовсе изменить свои свойства.

Другими признаками испорченности будут крупный осадок, расслоение, неравномерный цвет и пузырьки воздуха. Если ничего из вышеперечисленного нет, а срок годности не истек, то возраст самой канистры никак не влияет на рабочие характеристики масла.

Если моторное масло хранится в герметично закрытой заводской упаковке, его физико-химические свойства сохраняются на протяжении всего заявленного срока годности. Само по себе время хранения в этих пределах не ухудшает эксплуатационных характеристик продукта. Поэтому специально искать канистру с максимально свежей датой производства нет необходимости. Гораздо важнее, чтобы срок годности не был просрочен, а тара оставалась целой и герметичной.

Правила хранения нефтепродуктов, включая моторные масла, прописаны в ГОСТ 1510-84. Этот документ регламентирует упаковку, маркировку, транспортировку и хранение нефти и нефтепродуктов. В частности, ГОСТ предписывает хранить масло в таре под навесом или на площадке, защищенной от прямых солнечных лучей и осадков. Именно такие условия обычно соблюдаются на складах и в магазинах, поэтому хранение масла на полке не снижает его качество.

Специалисты добавили, что срок годности моторного масла зависит от его типа: синтетические и полусинтетические масла, как правило, хранятся пять лет, минеральные — не более трех лет. После вскрытия тары при соблюдении условий хранения масло рекомендуется использовать не дольше трех лет с момента открытия.

Ранее эксперты ЛУКОЙЛа отметили, что отработанное масло необходимо сливать в герметичную емкость, защищать от нагрева и солнечного света, а также исключать контакт с водой. В дальнейшем оно подлежит переработке или утилизации.

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