ЛУКОЙЛ представил экспозицию на выставке Национального конкурса

ЛУКОЙЛ принял участие в Национальном конкурсе механизаторов дорожно-строительной отрасли, представив собственную экспозицию в рамках специализированной выставки. Мероприятие организовала Национальная ассоциация инфраструктурных компаний в Московской области.

Выставка объединила ведущих производителей техники, поставщиков материалов и сервисных решений в сфере дорожного строительства. На стенде ЛУКОЙЛа презентовали комплексное предложение для предприятий данной отрасли.

Экспозиция компании включила в себя битумные и смазочные материалы, а также сопутствующие сервисы. Каждое из этих решений призвано повысить эффективность эксплуатации, гарантировать надежность процессов и продлить жизнь оборудованию. Площадку ЛУКОЙЛа посетили представители отраслевых организаций и крупнейших дорожно-строительных предприятий.

Ранее ПАО «ЛУКОЙЛ» и АО «РОЛЬФ» заключили стратегическое соглашение сроком на три года. В рамках партнерства ЛУКОЙЛ обеспечит полный спектр смазочных материалов для всех дилерских предприятий группы РОЛЬФ — от высококачественных моторных масел до трансмиссионных и тормозных жидкостей.