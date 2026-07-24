В США приняли решение по операциям с ЛУКОЙЛом США продлили операции с ЛУКОЙЛом еще на месяц

Министерство финансов США продлило до 22 августа 2026 года действие генеральной лицензии 131H, позволяющей совершать сделки с компанией LUKOIL International GmbH (LIG), сообщает Управление по контролю за иностранными активами. Документ разрешает операции до указанной даты, но запрещает переводы средств в адрес российских получателей и на счета в РФ.

Исключение распространяется также на дочерние структуры, в которых LIG владеет долей от 50% и выше. Минфин США дополнительно опубликовал разъяснительные материалы, из которых явствует, что данное разрешение не покрывает сделки, напрямую связанные с отчуждением самой LIG или принадлежащего ей имущества.

Ранее научный сотрудник вашингтонского Института имени Куинси Марк Эпископос заявил, что глава США Дональд Трамп намерен ослабить санкционный законопроект против Москвы и получить право не вводить ограничения на практике. По оценке эксперта, для нынешней американской администрации по-прежнему приоритетно добиваться мирных договоренностей между Россией и Украиной.