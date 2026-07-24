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24 июля 2026 в 18:43

В США приняли решение по операциям с ЛУКОЙЛом

США продлили операции с ЛУКОЙЛом еще на месяц

Фото: Global Look Press
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Министерство финансов США продлило до 22 августа 2026 года действие генеральной лицензии 131H, позволяющей совершать сделки с компанией LUKOIL International GmbH (LIG), сообщает Управление по контролю за иностранными активами. Документ разрешает операции до указанной даты, но запрещает переводы средств в адрес российских получателей и на счета в РФ.

Исключение распространяется также на дочерние структуры, в которых LIG владеет долей от 50% и выше. Минфин США дополнительно опубликовал разъяснительные материалы, из которых явствует, что данное разрешение не покрывает сделки, напрямую связанные с отчуждением самой LIG или принадлежащего ей имущества.

Ранее научный сотрудник вашингтонского Института имени Куинси Марк Эпископос заявил, что глава США Дональд Трамп намерен ослабить санкционный законопроект против Москвы и получить право не вводить ограничения на практике. По оценке эксперта, для нынешней американской администрации по-прежнему приоритетно добиваться мирных договоренностей между Россией и Украиной.

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