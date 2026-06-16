В ЛУКОЙЛе рассказали о сотрудничестве с автохолдингом РОЛЬФ

ПАО «ЛУКОЙЛ» и АО «РОЛЬФ» заключили стратегическое соглашение сроком на три года. Документ охватывает не только поставки смазочных материалов, но и развитие совместных сервисных решений, а также маркетинговых проектов.

В рамках партнерства ЛУКОЙЛ обеспечит полный спектр смазочных материалов для всех дилерских предприятий группы РОЛЬФ — от высококачественных моторных масел до трансмиссионных и тормозных жидкостей. Для ЛУКОЙЛа сотрудничество с РОЛЬФ открывает доступ к масштабной дилерской сети, одной из крупнейших в России, а также к развитой сервисной инфраструктуре и цифровым каналам взаимодействия с автовладельцами.

Соглашение также предполагает совместные маркетинговые инициативы. Это позволит компаниям создавать комплексные предложения для клиентов, усиливать узнаваемость брендов и задавать новые стандарты качества сервиса на автомобильном рынке.

Ранее эксперты компании ЛУКОЙЛ рассказали, что распознать моторное масло, которое испортилось после истечения срока годности, можно по ряду признаков. Продукт изменяет текстуру. Кроме того, в жидкости увеличивается зола в результате распада присадок. Последние же могут работать неисправно или вовсе изменить свои свойства.