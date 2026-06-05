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05 июня 2026 в 16:11

Политолог назвал весомый мотив Европы для начала диалога с Россией

Политолог Шатилов: Европа пытается начать диалог с РФ из-за страха потерять силу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Европа пытается начать диалог с Россией из-за страха потерять свою политическую силу на фоне монополизации переговоров по Украине Соединенными Штатами, заявил NEWS.ru профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов. Так он прокомментировал сообщение, что Германия уже несколько недель вместе с европейскими союзниками обсуждает формат взаимодействия с РФ. По его словам, европейцы не хотят оставаться на обочине переговорного процесса и стремятся обозначить свое присутствие.

Почему Европа активизировала попытки начать диалог с РФ? В настоящее время США практически монополизировали переговорный процесс по Украине с Россией. Европейцы не хотят остаться на обочине и тоже намерены обозначиться в нем, показать свою политическую силу. При этом ЕС перед тем испортил отношения с РФ. Из Москвы прозвучало примерно следующее: «Мы готовы договариваться, но только с теми людьми, к кому у нас есть доверие. А таких можно пересчитать по пальцам», — пояснил Шатилов.

Он добавил, что в России считают европейцев некомфортными переговорщиками. По его мнению, существует еще важный нюанс, связанный с давлением Москвы на Киев. Политолог подчеркнул, что своими миротворческими инициативами европейцы хотят смягчить позицию РФ, потянуть время и дать передышку президенту Украины Владимиру Зеленскому и ВСУ.

Европейцы явно не готовы предоставить нам комфортных переговорщиков. Они не просто уже кредит доверия потеряли, а к ним сложилось отношение как к профессиональным лжецам и мошенникам. В настоящий момент Россия жмет на всех фронтах Зеленского, наносит очень болезненные удары по Украине. Поэтому европейцы своими миротворческими инициативами хотят смягчить позицию Москвы, а с другой стороны — намерены потянуть время и фактически замотать нас в каком-то абсолютно бесперспективном переговорном процессе. И в этой ситуации они хотят дать передышку как Зеленскому, так и ВСУ, — заключил Шатилов.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа заинтересована в налаживании диалога с Россией по вопросам безопасности и политики добрососедства. Он отметил, что Париж полон решимости обсуждать с Москвой вопросы, представляющие общие интересы.

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