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05 июня 2026 в 12:59

«Мы полны решимости»: Макрон назвал важную цель Европы касаемо России

Макрон указал на интерес Европы к диалогу с Россией

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Европа заинтересована в налаживании диалога с Россией по вопросам безопасности и политики добрососедства, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он отметил, что Париж полон решимости обсуждать с Москвой вопросы, представляющие общие интересы, передает ТАСС.

Мы также полны решимости наладить обсуждения и диалог с Россией по вопросам, представляющим наши общие интересы, а именно: наша собственная политика безопасности, политика соседства, — заявил Макрон.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что лидер РФ сохраняет готовность к встрече и диалогу с французским коллегой. Так представитель Кремля ответил на вопрос о возможных планах проведения двусторонних переговоров с Макроном.

До этого Дмитрий Песков заявил, что французский лидер регулярно сообщает о намерении связаться с Владимиром Путиным, однако эти обещания так и остаются невыполненными. По его словам, российская сторона слышит соответствующие заявления из Парижа уже на протяжении нескольких лет.

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