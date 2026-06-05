Спикер ЗакСо Бабушкина рассказала о поддержке участников СВО

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина отметила важность работы фонда «Защитники Отечества» в поддержке участников СВО и их близких. 5 июня в Екатеринбурге прошло торжественное мероприятие, приуроченное к трехлетию фонда.

Созданный в 2023 году фонд решил очень много проблем и вопросов, связанных с коммуникацией участников специальной военной операции с органами власти и другими структурами. Главная особенность — не в формальном внимании, а в индивидуальном подходе к каждому человеку и каждой семье. Здесь решаются самые насущные вопросы — от психологической поддержки до решения бытовых проблем, — рассказала Бабушкина.

За время работы свердловского филиала фонда поступило свыше 20 тыс. обращений от участников СВО и их родных. В результате было решено более 75 тыс. вопросов.

Среди наиболее частых запросов значились юридическая помощь, оформление документов и получение выплат, связанных с участием в СВО, а также назначение мер социальной поддержки.

Фонд также занимается адаптацией жилья для ветеранов, ставших инвалидами. Всего за этой услугой обратились 182 человека, из них 64 уже получили жилье. Также фонд оказывает поддержку семьям пропавших без вести, включая организацию и проведение экспертиз для установления личности.

Ранее Бабушкина поделилась опытом совершенствования регионального законодательства за последние пять лет. В ходе обсуждения эксперты рассмотрели динамику роста промышленности, сельского хозяйства и здравоохранения.