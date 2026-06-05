Как отпуск, ливни и скачки напряжения сделали страхование новой привычкой

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В последние годы россияне перестали воспринимать дом исключительно как место для отдыха — сегодня пространство одновременно служит кабинетом для работы, складом дорогостоящей техники и личных вещей. Меняется и среда вокруг: погодные аномалии становятся привычнее, а инженерные системы изнашиваются. Все больше собственников рассматривают полис как необходимый инструмент финансовой защиты.

По данным «Ингосстраха», в 2025 году россияне стали на 7% чаще оформлять договоры страхования имущества, а за первый квартал 2026 года клиенты оформили в «Ингосстрахе» на 6% больше полисов, чем за аналогичный период прошлого года. Среди факторов, влияющих на популярность данной услуги, — рост цен на жилье, стоимость ремонта и техники, активное развитие загородного образа жизни и, конечно, более внимательное отношение людей к собственным расходам.

Одним из наиболее заметных трендов последних лет специалисты называют рост количества обращений, связанных с погодными явлениями. Ураганы, шквалистый ветер, резкие перепады температуры и сильные ливни все чаще приводят к повреждению кровли, фасадов, окон и инженерных коммуникаций. Особенно чувствительными к подобным рискам остаются владельцы загородной недвижимости.

При этом климатические изменения влияют не только на частоту происшествий, но и на их географию: риски, которые раньше ассоциировались с отдельными регионами, постепенно становятся актуальными и для других территорий. В этом году в начале весны сильнее всего пострадали владельцы недвижимости в Республике Дагестан. По итогам сезона паводков мы зафиксировали сильный рост обращений в этом районе, — поделился директор домена «Жилье и имущество» компании «Ингосстрах» Василий Кургузов.

Наиболее распространенными причинами обращений по полисам страхования имущества по-прежнему остаются пожары — за 2025 год на данный риск пришлось более 53% от общей суммы выплат, и по-прежнему в этом списке остаются заливы и подтопления (29%). Однако характер самих происшествий постепенно меняется: например, возрастает количество серьезных страховых случаев, вызванных сорванным шлангом стиральной машины, протечкой фильтра, неисправностью системы отопления или перепадом напряжения. Дополнительный интерес к страхованию жилья традиционно возникает перед сезоном летних отпусков.

Учитывая длительное отсутствие собственников, вероятность происшествий возрастает, поэтому многие владельцы жилья особенно внимательно относятся к вопросам безопасности именно во время своего отсутствия. Даже при условии полного обесточивания квартиры и перекрытия воды на время отпуска остаются риски залива соседями или взлома, которые нельзя предусмотреть заранее, — подчеркнул Кургузов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тем не менее риски для имущества не имеют сезонных границ, а протечки, скачки напряжения или погодные аномалии могут произойти в любое время года, поэтому страхование недвижимости воспринимается как часть общей выстроенной финансовой культуры.

Практика «Ингосстраха» показывает, что многие происшествия сложно предугадать заранее. В загородных домах встречаются случаи повреждения имущества после резкой смены температуры или вследствие избыточного давления снега на кровлю, а в многоквартирных домах последствия одной небольшой аварии нередко затрагивают сразу несколько квартир.

При наступлении страхового случая важно минимизировать дальнейший ущерб. После чего необходимо связаться со страховой компанией, зафиксировать повреждения с помощью фото или видео и сохранить документы, связанные с происшествием.

Мы видим, что клиенты, как правило, подходят к приобретению полиса ИФЛ не эмоционально, а прагматично, задумываясь не только о глобальных чрезвычайных ситуациях, но и стараясь минимизировать последствия обычных бытовых рисков, которые могут возникнуть в любой момент. Учитывая рост стоимости ремонта и техники, даже незначительный форс-мажор может привести к серьезным расходам, поэтому интерес к страхованию жилья продолжает расти, — отметил Кургузов.

Параллельно меняется и подход к оформлению страховых продуктов. Страхование больше не ассоциируется со сложной процедурой, сегодня застраховать квартиру или загородный дом можно полностью онлайн за несколько минут и чаще без осмотра жилья. При выборе программы специалисты рекомендуют обращать внимание на перечень рисков: покрытие внутренней отделки, техники, мебели, инженерных коммуникаций, а также гражданской ответственности перед соседями.

РЕКЛАМА: Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах», ИНН 7705042179

Лицензия: 0928 от 23.10.2015 г.