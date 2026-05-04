У одного из крупнейших операторов связи зафиксированы сбои в работе В работе МТС зафиксирован массовый сбой

Мониторинговый портал «Сбой.рф» зафиксировал массовые жалобы на работу сотового оператора МТС. Только за последние 15 минут пользователи оставили 75 обращений.

Общее количество жалоб на МТС за текущий день достигло 170, тогда как накануне их было 121. Проблемы зафиксированы в нескольких регионах России на основании данных за последние 12 часов.

Наибольшее число обращений поступило из Москвы, где доля жалоб составила 22%. Также в лидерах оказались Свердловская и Челябинская области (по 10%), Санкт-Петербург (9%) и Приморский край (6%).

Проблемы с доступом к сервисам МТС также отмечают жители Забайкальского края, Татарстана, Нижегородской и Иркутской областей (4–5%). Кроме того, жалобы поступили из Красноярского и Алтайского края, Удмуртии, Курганской области, Пермского края, Коми, Московской и Новосибирской областей, а также Башкортостана, Владимирской и Волгоградской областей.

Ранее в работе нейросети DeepSeek 28 апреля также произошел массовый сбой. Согласно жалобам, у пользователей цифрового помощника не прогружались ответы, появлялась ошибка, указывающая на загруженность сервера.

До этого проблемы с работой сетей коснулись всех популярных мобильных операторов. Общее число жалоб составило более 450 на момент публикации. Абоненты не могли нормально пользоваться онлайн-услугами, мессенджерами, банковскими приложениями, картами и другими сервисами.