Политолог раскрыл, как итоги выборов в конгресс повлияют на политику Трампа

Напряженные отношения между США и Евросоюзом могут обостриться после выборов в конгресс, заявил NEWS.ru политолог-американист Рафаэль Ордуханян. По его словам, американский президент Дональд Трамп может занять позицию, противоречащую интересам Брюсселя, ради мести демократам.

Внутренняя повестка США всегда определяла внешнеполитические ходы. Поэтому в зависимости от того, как пройдут промежуточные выборы, и будет меняться политика Трампа. Отношения с Евросоюзом будут одним из инструментов давления на либералов внутри. То есть глава Белого дома, если демократы начнут противостоять какому-то его решению, может заявить, что он в отместку сокращает помощь ЕС. Что-то не понравится — выводит американские войска из Европы. Или же будет какой-то консенсус здесь у них, что в принципе по логике вещей должно быть. Но, как мы все понимаем, логика и Трамп — это две разные цивилизации, две разные части вселенной, — прокомментировал Ордуханян.

Он предположил, что результаты выборов в Конгресс США окажут влияние и на отношения с Россией. Либеральная русофобия, по мнению политолога, может подтолкнуть Трампа к новой авантюре, аналогичной встрече в Анкоридже. По словам эксперта, сейчас внутри страны для американского президента складывается неблагоприятная обстановка, но если ему удастся снизить цены на бензин к осени, он сможет продолжить свою политическую борьбу.

Ранее США приняли решение вывести около 5 тыс. военнослужащих из Германии и сократить общее военное присутствие в Европе до показателей 2022 года. Таким образом, будет выведена бригада, уже находящаяся на территории ФРГ, а также отменена запланированная переброска батальона с системами дальнего действия.