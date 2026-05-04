День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 12:27

Политолог раскрыл, как итоги выборов в конгресс повлияют на политику Трампа

Политолог Ордуханян: США могут сильнее рассориться с ЕС после выборов в конгресс

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: IMAGO/WILL OLIVER/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Напряженные отношения между США и Евросоюзом могут обостриться после выборов в конгресс, заявил NEWS.ru политолог-американист Рафаэль Ордуханян. По его словам, американский президент Дональд Трамп может занять позицию, противоречащую интересам Брюсселя, ради мести демократам.

Внутренняя повестка США всегда определяла внешнеполитические ходы. Поэтому в зависимости от того, как пройдут промежуточные выборы, и будет меняться политика Трампа. Отношения с Евросоюзом будут одним из инструментов давления на либералов внутри. То есть глава Белого дома, если демократы начнут противостоять какому-то его решению, может заявить, что он в отместку сокращает помощь ЕС. Что-то не понравится — выводит американские войска из Европы. Или же будет какой-то консенсус здесь у них, что в принципе по логике вещей должно быть. Но, как мы все понимаем, логика и Трамп — это две разные цивилизации, две разные части вселенной, — прокомментировал Ордуханян.

Он предположил, что результаты выборов в Конгресс США окажут влияние и на отношения с Россией. Либеральная русофобия, по мнению политолога, может подтолкнуть Трампа к новой авантюре, аналогичной встрече в Анкоридже. По словам эксперта, сейчас внутри страны для американского президента складывается неблагоприятная обстановка, но если ему удастся снизить цены на бензин к осени, он сможет продолжить свою политическую борьбу.

Ранее США приняли решение вывести около 5 тыс. военнослужащих из Германии и сократить общее военное присутствие в Европе до показателей 2022 года. Таким образом, будет выведена бригада, уже находящаяся на территории ФРГ, а также отменена запланированная переброска батальона с системами дальнего действия.

США
Дональд Трамп
Евросоюз
Конгресс США
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жительница столицы пробралась в чужое жилье ради сна после шашлыков
Депутаты выступили с предложением по штрафам за овербукинг
Россиянам рассказали, как успокоить домашних любимцев при грозе
«33 удовольствия»: Королева показала, как Тарзан целует ей ноги
Одна из стран Евросоюза впервые создаст службу внешней разведки
Врач ответила, из какого продукта лучше получать белок
В России хотят ограничить цены на яйца сверху и снизу: что это значит
Кардиолог предупредил о неожиданной опасности белок
«Пафосные лозунги»: в посольстве РФ высмеяли «свежие» санкции Лондона
Стало известно, когда в Москве появятся комары
ИМО ООН раскритиковала планы сопровождения судов через Ормузский пролив
Купить залоговое имущество: это выгодно? Все плюсы и подводные камни
Врач назвала главную ошибку современных пациентов
В Латвии завели дело на депутата из-за русского языка
«Киев в пепелище»: Украину предостерегли от нарушения перемирия
«Голубь мира» или новый Орбан? Зачем Фицо едет к Путину 9 мая
Спикер парламента Грузии напомнил дипломатам ЕС о значении 9 Мая
«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу
Москалькова рассказала, как ООН оценила опыт России в работе с беженцами
Mash: актриса Добромилова погибла после ДТП с байкером в Москве
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.