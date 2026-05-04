Появились новые данные о последствиях жуткой аварии с грузовиком на МКАД Число пострадавших в ДТП с грузовиком на МКАД выросло до четырех человек

Число пострадавших в результате ДТП с грузовиком на МКАД в Москве выросло до четырех человек, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции. Среди них двое взрослых и двое несовершеннолетних. По данным ведомства, повреждения различного характера от наезда КамАЗа на стоящие автомобили получили 13 машин.

По уточненным данным, пострадали четыре человека: двое взрослых и двое несовершеннолетних. Механические повреждения получили 13 транспортных средств, — говорится в сообщении.

Ранее в Сети появились видеокадры с места массовой аварии. Грузовик на высокой скорости протаранил скопление из 14 стоявших легковых машин. На кадрах запечатлены последствия ДТП: удар был такой силы, что автомобили разбросало по всей проезжей части.

До этого ДТП с участием КамАЗа унесло жизни двух человек в Курской области. Авария произошла на дороге между населенными пунктами Курица и Нижняя Медведица. Оба пострадавших скончались до прибытия медиков. Еще один участник ДТП, 59-летний мужчина, получил легкие травмы.