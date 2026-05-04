Умер звезда «Бандитского Петербурга» и «Убойной силы»

В возрасте 86 лет ушел из жизни актер театра и кино, театральный режиссер Валерий Филонов, известный по ролям в «Бандитском Петербурге», «Улицах разбитых фонарей», «Убойной силе», передает aif.ru со ссылкой на источник, близкий к ситуации. По его словам, артиста не стало 3 мая.

Валерия Вальтеровича не стало накануне, — отметил он.

Причина смерти пока не раскрывается. Филонов родился 27 февраля 1940 года. Актер вырос в Ленинграде, где в 1957 году окончил школу. В 1973 году он появился в кино, снявшись в роли рабочего в фильме «Цемент».

