24 мая 2026 в 19:05

Обливший девушку кислотой экс-военный писал циничные комментарии в соцсетях

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Бывший военный, обливший свою экс-возлюбленную кислотой в Санкт-Петербурге, оставлял в социальных сетях циничные комментарии под постами о себе, сообщает 78.ru. Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство.

В переписке он заявил, что не хотел убивать бывшую, но признал, что все задуманное было выполнено, хоть и с «перебором». При этом он не уточнил, что именно считает перебором. Свое преследование девушки он полностью отрицает, утверждая, что не оказывал знаков внимания и не планировал восстанавливать отношения. На один из комментариев пользователя, который напомнил об «охоте на ведьм», экс-военный одобрительно ответил: «Во-во».

Резонансное преступление было совершено вечером 23 мая в квартире одного из жилых домов, расположенных на Железноводской улице. В ходе бытового конфликта злоумышленник сначала облил свою жертву кислотой, после чего выстрелил в нее из сигнального пистолета, нанес несколько ножевых ранений и скрылся. Пострадавшую госпитализировали, врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое.

Регионы
Санкт-Петербург
кислота
военные
