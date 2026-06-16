Уссурийские таможенники пресекли контрабанду 12 тонн кеты в Китай В Приморье остановлен вывоз 12 тонн рыбы без документов на 4 млн рублей

Оперативники Уссурийской таможни и регионального УФСБ пресекли незаконный вывоз в Китай крупной партии мороженой рыбы, сообщила NEWS.ru пресс-служба ведомства. Стоимость задержанного груза оценивается в 4 млн рублей, его общий вес превысил 12 тонн.

В пункте пропуска Краскино пресечена деятельность группы, состоящей из китайского бизнесмена и его российского партнера-поставщика. Фигуранты пытались оформить экспорт мороженой кеты, используя фиктивные сопроводительные бумаги.

В результате оперативных мероприятий выяснилось, что предоставленные декларации не имеют отношения к реальному грузу, а законное происхождение рыбы не установлено. Уссурийская таможня квалифицировала действия нарушителей как контрабанду стратегически важных ресурсов, совершенную в крупном размере по предварительному сговору. На основании выявленных фактов возбуждено уголовное производство, максимальная санкция по которому предусматривает десятилетний срок лишения свободы и денежный штраф в размере до 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы в судебном порядке добилась конфискации в доход государства 23 золотых слитков на сумму более 50 млн рублей, которые незаконно провозили через границу. Четверо мужчин признаны виновными в контрабанде стратегически важных товаров организованной группой.