СК взялся за дело о трагической гибели тренера «Динамо»

Следственный комитет по Приморскому краю инициировал доследственную проверку по факту гибели президента и главного тренера владивостокского баскетбольного клуба «Динамо» Эдуарда Сандлера, сообщает СУ СКР по региону в Telegram-канале. Также он возглавлял Приморское спортивное общество «Динамо».

Следственными органами <…> организована доследственная проверка по факту происшествия в акватории в районе улицы Набережная города Владивостока, в результате которого погиб мужчина, — рассказали в СК.

Ранее сообщалось, что Сандлер погиб во Владивостоке в ночь на 28 июля. Ему было 45 лет. По предварительным данным, он погиб во время катания на гидроцикле. Транспортное средство могло врезаться в дамбу или острые камни. Обстоятельства происшествия уточняются.

До этого умер вратарь команды по мини-футболу во Владимире Алексей Майоров. По словам очевидцев, спортсмену внезапно стало плохо прямо во время игры. Прибывшие медики пытались его спасти, однако сделать этого не удалось. Спортсмену было 46 лет.