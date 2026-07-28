Раскрыта причина протеста молдавской оппозиции в Кишиневе Молдавская оппозиция вышла на протест в Кишиневе из-за цен на газ

У здания парламента Молдавии началась акция протеста оппозиции и ее сторонников против планируемого повышения цен на природный газ, передает РИА Новости. Демонстрация носит мирный характер, полиция в происходящее не вмешивается.

В акции протеста участвуют представители ряда парламентских и внепарламентских политических объединений, включая Партию социалистов, Партию коммунистов, Партию развития и объединения Молдовы. Также принимают участие Гражданский конгресс, Движение национальной альтернативы, объединение «Демократия дома» и другие общественные организации.

Ранее сообщалось, что правительство Молдавии объявило 30-дневный режим тревоги в энергетическом секторе из-за перебоев с поставками горючего. Решение принято на заседании кабинета министров, трансляцию вела пресс-служба правительства.

Позже премьер-министр республики Василе Тофан на внеочередном заседании правительства заявил, что к дефициту горючего привели удары ВСУ по порту Новороссийска и проблемы с навигацией по Дунаю из-за обмеления. По его словам, в логистической цепочке произошел целый ряд кризисов.