Стало известно, чем удары ВСУ по России обернулись для Молдавии

Стало известно, чем удары ВСУ по России обернулись для Молдавии Атаки ВСУ на Новороссийск вызвали дефицит дизельного топлива в Молдавии

Удары ВСУ по порту Новороссийска и проблемы с навигацией по Дунаю из-за его обмеления привели к дефициту горючего, заявил премьер-министр республики Василе Тофан на внеочередном заседании правительства. Он подчеркнул, что в логистической цепочке произошел целый ряд кризисов.

Через Новороссийск проходит около 80% казахстанского экспорта нефти, а казахстанская нефть — основной источник нефти для нефтеперерабатывающего завода «Петромидия» в Румынии, который производит наибольший объем дизтоплива для Румынии и нашего региона, — сказал премьер.

Ранее сообщалось, что правительство Молдавии объявило 30-дневный режим тревоги в энергетическом секторе из-за перебоев с поставками горючего. Решение принято на заседании кабинета министров, трансляцию вела пресс-служба правительства.

До этого стало известно, что парламент Молдавии утвердил программу и состав правительства во главе с финансистом Василе Тофаном, который сменил на этом посту Александра Мунтяну. За утверждение проголосовали 53 депутата, поддержку оказала только правящая Партия действия и солидарности (ПДС). Заседание транслировалось на сайте парламента.