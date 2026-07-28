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28 июля 2026 в 11:46

Спасатели раскрыли судьбу кошки, которую альпинисты взяли на Эльбрус

Спасатели заявили, что не видели кошку во время поиска альпинистов на Эльбрусе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Во время поисков альпинистов на Эльбрусе спасатели не видели никакой кошки, сообщили РИА Новости в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России. По информации журналистов, иностранцы взяли животное с собой на восхождение.

Честно говоря, мы искали людей, этим заняты были. Но и никакой кошки там не видели, при погибших ее тоже не было, — заявил собеседник агентства.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии сообщила, что спасатели успешно эвакуировали со склона Эльбруса тела трех погибших иностранных альпинистов, а также останки умершего во время другого восхождения россиянина.

Также председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко заявил, что неверное планирование и пренебрежение прогнозом погоды стали причинами смертей альпинистов на Эльбрусе. По его словам, в списке погибших оказались в том числе и опытные спортсмены.

До этого начальник управления кризисными ситуациями КЧС Таджикистана Джамшед Камолзода сообщил, что российский альпинист, получивший травму в горах Памира, чувствовал себя хорошо. Он отметил, что за состоянием спортсмена в лагере наблюдал врач, который оценивал его самочувствие как стабильное.

Россия
МЧС
Эльбрус
спасатели
кошки
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