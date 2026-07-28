Спасатели раскрыли судьбу кошки, которую альпинисты взяли на Эльбрус Спасатели заявили, что не видели кошку во время поиска альпинистов на Эльбрусе

Во время поисков альпинистов на Эльбрусе спасатели не видели никакой кошки, сообщили РИА Новости в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России. По информации журналистов, иностранцы взяли животное с собой на восхождение.

Честно говоря, мы искали людей, этим заняты были. Но и никакой кошки там не видели, при погибших ее тоже не было, — заявил собеседник агентства.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии сообщила, что спасатели успешно эвакуировали со склона Эльбруса тела трех погибших иностранных альпинистов, а также останки умершего во время другого восхождения россиянина.

Также председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко заявил, что неверное планирование и пренебрежение прогнозом погоды стали причинами смертей альпинистов на Эльбрусе. По его словам, в списке погибших оказались в том числе и опытные спортсмены.

До этого начальник управления кризисными ситуациями КЧС Таджикистана Джамшед Камолзода сообщил, что российский альпинист, получивший травму в горах Памира, чувствовал себя хорошо. Он отметил, что за состоянием спортсмена в лагере наблюдал врач, который оценивал его самочувствие как стабильное.