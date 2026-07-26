Животные в жару: как помочь питомцу пережить жару без вреда для здоровья

Животные в жару: как помочь питомцу пережить жару без вреда для здоровья

Животные в жару: как помочь питомцу пережить жару без вреда для здоровья

У людей есть возможность спасаться от жары с помощью потоотделения по всей поверхности тела, однако у домашних животных такой «системы охлаждения» нет — только язык и подушечки лап. Плюс ко всему, их тело укрыто шерстяной «шубой», которая в летний зной превращается в настоящую ловушку для тепла. Сегодня разберем, как не пропустить тревожные сигналы теплового удара, быстро прийти на помощь и что сделать заранее, чтобы летний зной не стал для питомца смертельно опасным.

Как распознать перегрев: симптомы для кошек и собак

Кошки. Если вы видите, что ваш кот дышит с открытым ртом, — это уже не мило, а SOS-сигнал. Для собак, кстати, высунутый язык на жаре — это рабочий механизм охлаждения, вариант нормы. А вот для кошки такое поведение всегда говорит о сильном дискомфорте. К признакам теплового удара у кошачьих можно отнести:

сбивчивое, тяжелое дыхание (одышка);

апатию, вялость, когда питомец перестает реагировать на игрушки;

обильное слюнотечение (иногда слюна пузырится);

«стеклянный» или мутный взгляд без фокуса;

слизистые глаз, рта и носа становятся ярко-красными или пересушенными;

полное игнорирование еды и даже любимых лакомств.

Важно: в таком состоянии котик может отказываться даже от воды. В группе особого риска — брахицефалы (плоскомордые породы) и звери с неухоженной, сбившейся в войлок длинной шерстью.

Собаки. У них картина перегрева во многом похожа, но есть свои нюансы:

поведение резко меняется: либо питомец становится заторможенным и разваливается на полу, либо, наоборот, мечется и проявляет беспокойство;

слюна становится похожей на густой кисель, течет из пасти или собирается белой пеной у губ;

полная потеря аппетита и отказ от воды;

тот же «стеклянный» взгляд и покрасневшие (или сухие) слизистые;

дыхание становится хриплым, тяжелым.

Если вы заметили хотя бы пару из этих пунктов — нужно действовать немедленно.

Как помочь домашним животным в жару: вода, кондиционер и груминг Фото: Shutterstock/FOTODOM

Алгоритм первой помощи: как быстро сбить жар

Если питомцу стало плохо на улице, первым делом его нужно перенести в тень или, что еще лучше, в прохладное помещение (магазин, подъезд, машина с кондиционером). Затем подключаем водную терапию, но строго по правилам:

Вливаем небольшую порцию воды в уголок пасти. Важно делать это аккуратно, чтобы зверь не захлебнулся.

Накладываем компресс: для пушистых пород — мокрое холодное полотенце на шею и голову, для короткошерстных — влажную ткань на спину.

Мочим прохладной водой «точки быстрого охлаждения»: подушечки лап, внутреннюю поверхность ушных раковин и носик.

Обильно смачиваем живот (область паха) — там проходят крупные сосуды, и охлаждение этого участка помогает быстрее понизить общую температуру тела.

Если есть возможность, можно полностью ополоснуть тело прохладной водой (из лейки, ковша или шланга). Главное — защищать морду, чтобы вода не попала в нос или уши, а также следить, чтобы поток не бил сильно.

Важное предупреждение: ни в коем случае не используйте ледяную воду! Резкий перепад температур — это колоссальный стресс для сердечно-сосудистой системы, который может спровоцировать остановку сердца. Вода должна быть просто прохладной (комнатной температуры или чуть ниже).

Если спустя 10–15 минут облегчение не пришло — не теряйте времени, везите животное в клинику.

Как понять, что помощь подействовала? У питомца проснется интерес к окружающим, он начнет крутить головой или попытается взять угощение. Коты, как правило, начинают вырываться и активно сопротивляться процедурам — это отличный знак! После того как дыхание восстановилось, следующую порцию корма лучше немного уменьшить. А если ваш любимец старше пяти лет или имеет лишний вес,настоятельно рекомендуется после такого случая показать его ветеринару для проверки работы сердца.

Как помочь питомцу пережить жару без вреда для здоровья Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как подготовить квартиру и экипироваться для прогулки в летний зной

Многие владельцы ошибочно полагают, что бритье или короткая стрижка спасает от жары. На самом деле шерсть выполняет роль естественного термобуфера: она создает воздушную прослойку, которая защищает от перегрева. Поэтому стричь налысо стоит только в крайнем случае — если образовались колтуны, которые уже невозможно расчесать и они причиняют боль. Без «шубы» питомец рискует получить тепловой удар еще быстрее, чем с ней.

А вот тщательный уход — это обязательное условие. Регулярное вычесывание отмершего подшерстка улучшает циркуляцию воздуха у кожи. Обладателям густых шуб — хаски, маламутам, шпицам, корги, немецким овчаркам — необходима процедура экспресс-линки хотя бы раз в 2–2,5 месяца.

В домашних условиях соблюдайте эти нехитрые, но жизненно важные правила:

Если бюджет позволяет, установите кондиционер. Это спасение для пожилых животных и пород с плотным подшерстком.

Миска с водой должна быть всегда полной, даже если кажется, что пес/кот не хочет пить. Меняйте воду чаще, чтобы она была свежей.

В жару не перекармливайте, особенно склонных к обжорству.

Организуйте сквозняки и открывайте доступ к «холодным точкам» (ванная, туалет, коридор с плиткой на полу). Кошки обычно сами находят такие места.

Выгуливайте собаку только в часы прохлады: ранним утром и после заката. Утренние пробежки оставьте для себя, пусть питомец просто справит нужду и идет домой.

Как помочь домашним животным в жару Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что взять с собой на прогулку и как охлаждать правильно

Бутылка с чистой водой и складная миска (или поилка) — теперь ваши постоянные спутники. Предлагайте питье каждые 10–15 минут, если питомец отказывается — намочите руку и оботрите нос.

Захватите с собой обычный пульверизатор для цветов. Чтобы эффективно охладить собаку на ходу, сбрызгивайте водой те места, где шерсти меньше всего:

живот (и паховую область);

внутреннюю сторону ушей;

нос.

Важное «НО»: никогда не мочите собаке спину и бока, если собираетесь продолжать прогулку по жаре. Мокрая шерсть на солнце сработает как термос — создается эффект паровой бани, и перегрев наступает в разы быстрее. Смачивайте тело только снизу и сбрызгивайте открытые участки без шерсти.

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