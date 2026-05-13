Как организовать переезд с питомцем: 7 шагов к спокойному путешествию

Переезд с собакой или кошкой в другой город, на дачу или на море — это всегда стресс как для людей, так и для питомцев. Чтобы путешествие прошло спокойно, а новое место стало для четырехлапого спутника родным, необходима тщательная подготовка. О том, как подготовить питомца к переезду, читайте в материале NEWS.ru.

Шаг 1. Ветеринарная подготовка: прививки, чип, справка 1-вет

С чего начать этот длительный процесс? Как подготовить питомца к переезду? В первую очередь надо убедиться, что сделана прививка от бешенства, и проверить актуальность вакцин. Согласно ветеринарным правилам, вакцинация должна быть проведена не позднее чем за 20 дней до поездки, если животное не прививалось в течение последних 12 месяцев. Срок действия вакцины составляет ровно один год.

Затем стоит посетить государственную станцию по борьбе с болезнями животных (СББЖ) для клинического осмотра. Ветеринарный врач должен поставить отметку о состоянии здоровья питомца. Это делается не раньше чем за 14 дней до путешествия. При себе нужно иметь ветеринарный паспорт с действующими прививками.

Внутрироссийские перевозки обычно не требуют обязательного чипирования, однако для международных поездок эта процедура обязательна. Чип позволяет идентифицировать животное, что позволяет подтвердить личность хозяина и подлинность документов четырехлапого.

Если вы планируете взять питомца за пределы своего региона (района или города), а также если у вас есть щенок или котенок младше трех месяцев, вам потребуется ветеринарная справка для перевозки по форме № 1. Это официальное ветеринарное свидетельство, которое выдается в СББЖ. Владельцу необходимо предоставить паспорт животного и результаты анализов на яйца гельминтов (глистов), сданных не ранее чем за пять дней до поездки. Важно помнить: свидетельство оформляется именно на владельца животного, а не на сопровождающее лицо, если это разные люди. Справка действительна всего пять дней с момента выдачи, поэтому оформлять ее нужно непосредственно перед поездкой.

Ветеринарная подготовка питомца к поездке Фото: Shutterstock/FOTODOM

Шаг 2. Выбор переноски: размер, вентиляция, безопасность

Как выбрать переноску для переезда — один из самых важных вопросов безопасности. Требования к контейнеру жесткие, особенно при авиаперевозках. Главное правило: питомец должен иметь возможность стоять в полный рост, поворачиваться и лечь на дно.

При выборе руководствуйтесь следующими критериями:

Вентиляция. В переноске обязательно должны быть вентиляционные отверстия с трех сторон, чтобы животное не задохнулось. Размер. Для поезда сумма трех измерений (длина, ширина, высота) контейнера не должна превышать 180 см. Для самолета требования варьируются в зависимости от авиакомпании. Так что этот вопрос стоит изучить отдельно при выборе билетов на самолет.

Некоторые компании разрешают брать животное в переноске с собой в салон. Для багажного отсека же требуются жесткие пластиковые контейнеры с надежными задвижками.

Как выбрать переноску для переезда, если вы едете в поезде? Можно использовать мягкие сумки, главное — чтобы они были прочными и надежно закрывались, исключая побег животного и причинение вреда окружающим. Дно должно быть твердым и влаговпитывающим (пригодятся также специальные впитывающие пеленки).

Шаг 3. Приучение к переноске заранее

Грубейшая ошибка — достать переноску лишь в день переезда. Животное воспримет это как сильнейший стресс. Как подготовить питомца к переезду психологически? Начните приучать его за две-три недели. Данный процесс требует вашего участия, но все же это легче, чем кажется.

Поставьте переноску в комнате с открытой дверцей. Положите внутрь любимую подстилку или игрушку, иногда кладите туда лакомства. Пусть питомец самостоятельно заходит внутрь, изучает новое пространство. Превратите переноску в безопасное «логово». Несколько раз попробуйте закрыть дверцу на пару минут, находясь дома, постепенно увеличивая время.

Если пес или кошка впадают в панику в замкнутом пространстве, заранее проконсультируйтесь с ветеринаром по поводу мягких успокоительных средств. Не назначайте питомцу никакие препараты самостоятельно, даже по рекомендации работника ветаптеки!

Как приучить питомца к переноске Фото: Shutterstock/FOTODOM

Шаг 4. Документы: ветеринарный паспорт, разрешения для поезда/самолета

Документы для переезда с животным 3— тема для обстоятельного разговора. Базовый минимум — оригинал ветеринарного паспорта с голограммами и печатями клиник о проведенной вакцинации (особенно от бешенства). Для поездки по России внутренним рейсом этого часто достаточно, если паспорт оформлен правильно. Однако для перевозки животных в поезде и самолете сотрудники транспортных компаний вправе потребовать ветеринарную справку для перевозки (ветеринарное свидетельство).

Перед поездкой уточните список необходимых бумаг у перевозчика. Документы для переезда с животным могут включать договор купли-продажи (если питомец переезжает к новому хозяину) или разрешительные документы на ввоз, если поездка международная. При смене владельца или участии в выставках также требуется вышеупомянутая форма № 1.

Шаг 5. Перевозка в поезде и самолете: правила авиакомпаний и РЖД

Правила перевозки животных в поезде и самолете кардинально различаются. Так, в поезде мелкие животные (которые помещаются в контейнер до 180 см по сумме сторон) перевозятся в плацкарте или купе. На одного пассажира может приходиться не более двух питомцев. На них оформляется отдельный билет. Крупных собак, не помещающихся в контейнер, можно перевозить только при условии выкупа всего купе целиком. При этом собака должна быть в наморднике и на поводке.

Перевозка животных в поезде и самолете также отличается доступностью мест. Выше мы уже сказали про поезда. В салоне самолета в свою очередь количество мест для животных всегда ограничено (обычно всего два-три места). Бронировать перевозку нужно сразу после покупки билета, позвонив в авиакомпанию (сайты компаний часто не позволяют сделать это автоматически). Некоторые перевозчики позволяют перевозить крупных собак весом до 23 кг на отдельном пассажирском кресле у окна, оплатив полный взрослый билет.

Владельцам брахицефалов (мопсы, персидские коты и другие животные с плоской мордой) нужно быть внимательными. Некоторые авиакомпании отказываются перевозить их в багажном отсеке из-за риска проблем с дыханием.

Как перевезти питомца в самолете или поезде Фото: Shutterstock/FOTODOM

Шаг 6. В дороге: еда, вода, туалет, успокоительные

В пути главное — режим и спокойствие. Кормите питомца за три-четыре часа до отправления, чтобы избежать укачивания. В дорогу берите сухой корм (он меньше пачкается) и чистую воду в поилке. В переноску обязательно положите впитывающую пеленку, чтобы решить «туалетный вопрос» в случае задержки рейса.

Не стоит давать какие-либо успокоительные, не посоветовавшись с врачом. Некоторым тревожным животным они необходимы, но дозировку должен подобрать только специалист. В салоне самолета или вагоне поезда старайтесь не вытаскивать питомца из переноски без крайней необходимости, чтобы тот не вырвался и не испугался чужих людей.

Шаг 7. Адаптация на новом месте

И вот вы прибыли! Переезд с собакой или кошкой в другой город окончен, но начался новый этап. Не ждите, что любимец сразу ринется обживать территорию. Стресс в новой обстановке — нормальное явление.

В первые часы дайте животному освоиться. Не заставляйте его тут же обхаживать всю территорию. Поставьте в комнате, где находится зверек, привычные ему миски, лежанку и лоток. Если это кошка, закройте окна (даже при наличии антимоскитных сеток) и дайте ей укромный уголок, откуда она будет наблюдать за происходящим.

Соблюдайте ритуалы. Гуляйте с собакой в одно и то же время, кормите ее по старому расписанию. Знакомые действия успокаивают четырехлапого. Если переезд с собакой или кошкой в другой город был сложным, а животное отказывается от еды — не паникуйте. Кратковременное голодание — нормальное явление при стрессе. Попробуйте дать питомцу любимое лакомство, но не заставляйте его есть насильно.

И отдельно для владельцев кошек, верящих в приметы: кошек нельзя первыми впускать в новый дом, что бы ни говорили суеверия. Гораздо важнее не выпускать пушистых друзей из рук или переноски, пока квартира не будет подготовлена к прибытию четырехлапого гостя (окна должны быть закрыты, опасные щели — заделаны).

Не ругайте питомца за ночные крики или лужи — это реакция на страх. Проявите терпение, и через одну-две недели он освоится и поймет, что этот дом — его дом, а вы рядом.

Ранее мы рассказали, как защитить питомца от клещей.