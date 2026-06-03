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03 июня 2026 в 22:03

Цены на бензин выросли почти по всей России

Росстат зафиксировал рост цен на бензин в 73 регионах России

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Средние цены на автомобильное топливо в России за неделю выросли в 73 регионах страны, сообщает пресс-служба Росстата, который опубликовал данные за период с 25 мая по 1 июня 2026 года. Согласно статистике, средняя стоимость бензина увеличилась на 30 копеек и достигла 67,83 рубля за литр.

Дизельное топливо подорожало на 64 копейки, до 78,46 рубля за литр. Рост был зафиксирован по всем основным маркам бензина. Так, средняя цена АИ-92 увеличилась на 28 копеек и составила 64,17 рубля за литр. АИ-95 прибавил 32 копейки, поднявшись до 69,78 рубля. Стоимость АИ-98 и выше выросла на 36 копеек, до 94,42 рубля за литр. Наиболее заметный рост зарегистрирован в Республике Тыва, где топливо подорожало на 3,2%.

Ранее в Национальном биржевом ценовом агентстве рассказали, что суммарный объем продаж бензина производства НПЗ Белоруссии на Петербургской бирже в мае 2026 года составил 23,64 тыс. тонн. Это в 26 раз больше, чем годом ранее (0,9 тыс. тонн). В мае 2025 года реализация белорусского автобензина на торгах была минимальной и составляла 0,9 тыс. тонн.

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