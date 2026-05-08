Зоопсихолог ответила, может ли кошка подхватить инфекцию дома

Зоопсихолог Капустина: кошка может подхватить инфекцию от уличной обуви хозяев

Домашняя кошка рискует заразиться инфекцией, контактируя с уличной обувью своих хозяев, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. Во избежание проблем она посоветовала прививать питомца и систематически мыть полы.

Кошка может подхватить инфекцию с уличной обуви хозяев. Такое бывает, если человек наступит на выделения больного животного, а домашний питомец потрется о ботинки. Таким образом передаются кальцивироз, вирус герпеса, панлейкопения. Чтобы обезопасить любимца, необходимо своевременно делать ему прививки. Спецобработка для профилактики не требуется, достаточно регулярно мыть пол и обувь, — сказала Капустина.

Ранее ветеринар высшей категории Михаил Шеляков предупредил, что клещи могут перейти на животных с одежды хозяев. По его словам, обработка от паразитов необходима даже для домашних питомцев, которые редко покидают квартиру, особенно если их владельцы часто гуляют в парках и лесах.

Ветеринар Владимир Уражевский ранее порекомендовал выбирать отечественные вакцины для питомцев. По его словам, такие препараты лучше исследованы и дешевле.

Максим Кирсанов
Софья Якимова
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

