Ветеринар рассказал, зачем обрабатывать от клещей домашних животных Ветеринар Шеляков: клещи могут попасть на животных с одежды хозяев

Клещи могут попасть на животных с одежды хозяев, рассказал «Вечерней Москве» ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. Он отметил, что обрабатывать от паразитов необходимо даже животных, которые не выходят на улицу.

Риск зависит от того, где живет [питомец], какой образ жизни ведет его хозяин. Если человек любит гулять по паркам и лесам, в теории он может принести на себе домой клеща, а тот может прикрепиться к животному. Так что в этом случае обработка от клещей все равно необходима, — рассказал Шеляков.

По словам ветеринара, клещи могут проникнуть в дом даже зимой. Он подчеркнул, что в комфортных условиях, например, зимних садах, они могут сохранять активность в течение всего года.

Ранее врач Дмитрий Черняев рассказал, что в весенне-летнем сезоне клещей будет особенно много из-за обильных снегопадов зимой, защитивших популяцию от вымерзания. По его словам, эти членистоногие «просыпаются» при плюсовой температуре воздуха.