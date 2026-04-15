Ветеринар рассказал, зачем обрабатывать от клещей домашних животных

Ветеринар Шеляков: клещи могут попасть на животных с одежды хозяев

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Клещи могут попасть на животных с одежды хозяев, рассказал «Вечерней Москве» ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. Он отметил, что обрабатывать от паразитов необходимо даже животных, которые не выходят на улицу.

Риск зависит от того, где живет [питомец], какой образ жизни ведет его хозяин. Если человек любит гулять по паркам и лесам, в теории он может принести на себе домой клеща, а тот может прикрепиться к животному. Так что в этом случае обработка от клещей все равно необходима, — рассказал Шеляков.

По словам ветеринара, клещи могут проникнуть в дом даже зимой. Он подчеркнул, что в комфортных условиях, например, зимних садах, они могут сохранять активность в течение всего года.

Ранее врач Дмитрий Черняев рассказал, что в весенне-летнем сезоне клещей будет особенно много из-за обильных снегопадов зимой, защитивших популяцию от вымерзания. По его словам, эти членистоногие «просыпаются» при плюсовой температуре воздуха.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Расчехлили арсенал»: военэксперт о дефиците ракет для ПВО Patriot у ВСУ
Стало известно, что грозит Смольянинову при въезде в Россию
Генпрокурор предложил «пожизненный бан» для чиновников-коррупционеров
Украинского журналиста-террориста могут посадить в тюрьму в России
В России может появиться «институт Маска» по изучению продления жизни
Военэксперт раскрыл, о производстве каких ракет договорились ФРГ и Украина
Аномальная жара идет на Москву? Чего ждать, сколько будет градусов
Педофил с игрушками на компьютере: учитель рисования растлевал мальчиков
Автомобилистов предупредили, что грозит за езду на шипованной резине летом
Китайский след обнаружили в атаках Ирана по военным базами США
«Решили формализовать»: раскрыто, зачем США новый военный блок с Украиной
Инфекционист перечислила последствия энцефалита
Си Цзиньпин кратко охарактеризовал отношения Китая и России
«Нельзя доверять»: Киев разоблачили после пасхального перемирия
Атака ВСУ на Стерлитамак 15 апреля: что известно, разрушения, сколько жертв
«Я была шокирована»: Бутырская о провале Малинина на Олимпиаде-2026
Врач напомнил об опасности сочетания алкоголя с газировкой
Генпрокурор объяснил, почему в России вдвое выросло число терактов
Раскрыты детали атаки ВСУ на содовую столицу России
В ГД рассказали о новых правилах службы для военных, ставших инвалидами
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
