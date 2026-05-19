Россияне массово пожаловались на укусы клещей Роспотребнадзор: более 84 тыс. россиян обратились в больницы из-за клещей

Более 84 тыс. российских граждан обратились к медикам из-за укусов клещей, сообщается на сайте Роспотребнадзора. Неделей раньше в ведомстве заявляли о 43 тыс. пострадавших.

Таким образом, число обращений в больницы с укусами клещей за последнюю неделю выросло вдвое. В Роспотребнадзоре уточнили, что сезон активности клещей начался в середине марта.

Ранее инфекционист, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского Елена Мескина рассказала, что присосавшегося клеща после удаления рекомендуется отнести в лабораторию для обследования. Врач отметила, что нельзя удалять клеща с помощью жирных веществ.

Также Роспотребнадзор представил обновленный перечень регионов России, где сохраняется повышенный риск заражения клещевым энцефалитом. В список вошли субъекты из всех федеральных округов, включая отдельные районы с наиболее неблагоприятной ситуацией.

До этого Мескина сообщила, что клещевой энцефалит передается не только через укусы клещей. По ее словам, заразиться также можно пищевым путем, через молочные продукты.