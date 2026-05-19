19 мая 2026 в 09:22

Россияне массово пожаловались на укусы клещей

Роспотребнадзор: более 84 тыс. россиян обратились в больницы из-за клещей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Более 84 тыс. российских граждан обратились к медикам из-за укусов клещей, сообщается на сайте Роспотребнадзора. Неделей раньше в ведомстве заявляли о 43 тыс. пострадавших.

Таким образом, число обращений в больницы с укусами клещей за последнюю неделю выросло вдвое. В Роспотребнадзоре уточнили, что сезон активности клещей начался в середине марта.

Ранее инфекционист, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского Елена Мескина рассказала, что присосавшегося клеща после удаления рекомендуется отнести в лабораторию для обследования. Врач отметила, что нельзя удалять клеща с помощью жирных веществ.

Также Роспотребнадзор представил обновленный перечень регионов России, где сохраняется повышенный риск заражения клещевым энцефалитом. В список вошли субъекты из всех федеральных округов, включая отдельные районы с наиболее неблагоприятной ситуацией.

До этого Мескина сообщила, что клещевой энцефалит передается не только через укусы клещей. По ее словам, заразиться также можно пищевым путем, через молочные продукты.

Власть
Роспотребнадзор
Россия
клещи
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

