Отправка солдат ВСУ под Сумы оказалась для них билетом в один конец РИА Новости: военных ВСУ отправили на самоубийственное задание под Сумы

Военнослужащих 160-й бригады Вооруженных сил Украины, направленных под Сумы, заранее предупредили, что никто из них не выживет, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По информации источника, у них также взяли образцы ДНК. Биологический материал военных был помещен в контейнеры, которые использовали иностранные медицинские клиники, занимающиеся трансплантацией органов.

Перед переброской личного состава 160-й бригады ВСУ в Сумскую область у всех украинских военнослужащих были взяты образцы ДНК, а солдат бригады без стеснения предупредили, что никто из них не вернется живым, — заявил источник.

Ранее сообщалось, что украинские военные несут небоевые потери, связанные с хантавирусом. Распространение вируса носит массовый характер в Харьковской, Сумской и Львовской областях. Медицинская помощь предоставляется не всем военнослужащим. Украинские командиры считают, что заболевшие якобы пытаются уклониться от участия в боевых действиях.

До этого украинские военные сожгли ветхие жилые дома в селе Большая Рыбица Сумской области, где находились тела солдат ВСУ. В период временного перемирия российская сторона предоставила противнику возможность вывезти погибших. При этом местонахождение останков остается неизвестным.