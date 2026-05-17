ВСУ сожгли дома, где хранились трупы солдат ВСУ сожгли дома под Сумами, где до перемирия хранились трупы украинских солдат

Украинские военные сожгли ветхие жилые дома в селе Большая Рыбица Сумской области, где ранее хранились тела погибших солдат ВСУ, сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах. По его словам, во время временного перемирия российские войска позволили противнику вывезти трупы. Он добавил, что судьба останков в настоящее время неизвестна.

Украинские националисты сожгли несколько бывших жилых домов в Большой Рыбице. Важно отметить, что ранее в этих строениях хранились трупы солдат 21-й отдельной мехбригады ВСУ, которые наши военнослужащие дали эвакуировать противнику с линии боевого соприкосновения за время перемирия. В настоящее время судьба останков неизвестна, — отметил собеседник агентства.

Ранее боец соединения морской пехоты в составе группировки войск «Центр» с позывным Краб сообщил, что морпехи ВС РФ сорвали попытку прорыва украинской ДРГ на Добропольском направлении. По его словам, группу ВСУ своевременно обнаружили операторы беспилотных систем.

До этого стало известно, что расчеты добровольческого отряда «БАРС-Брянск» при помощи FPV-дрона «Бумеранг» поразили украинский дрон-матку, который использовался для доставки малых ударных беспилотников в заданный район. Малые БПЛА в простонародье называют ждунами.