Губернатор рассказал о попытке ВСУ атаковать Ростовскую область ВСУ атаковали с помощью БПЛА три района в Ростовской области и Азов

Вооруженные силы Украины атаковали с помощью БПЛА три района в Ростовской области и Азов, сообщил в соцсетях губернатор Юрий Слюсарь. По его словам никто не пострадал. В городе при падении БПЛА взрывной волной повреждено остекление в здании Донского государственного технического университета (ДГТУ). В настоящее время беспилотная опасность сохраняется, уточнил он.

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в городе Азов и трех районах: Неклиновском, Чертковском, Верхнедонском. К сожалению, не обошлось без последствий на земле, — сказано в сообщении.

Утром 16 мая пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 138 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Орловской, Тульской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Смоленской, Тверской областей. Также ВСУ пытались атаковать акватории Азовского и Черного морей.