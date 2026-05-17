Мошенники придумали новую схему, связанную с конфликтом на Украине и МККК Мошенники выдают себя за работников МККК, чтобы обмануть родных пропавших людей

Мошенники начали выдавать себя за сотрудников Международного комитета Красного Креста, сообщила глава делегации МККК в Москве Рания Машлаб. По ее словам, которые приводит РИА Новости, злоумышленники пытаются ввести в заблуждение родственников людей, пропавших без вести в ходе украинского конфликта.

Мы также очень переживаем из‑за того, что семьи военных и людей, пропавших без вести, становятся жертвами мошенников. Мошенники часто представляются сотрудниками Красного Креста или других организаций и пользуются тревогой и уязвимостью таких семей, — отметила она.

Ранее в Министерстве внутренних дел России сообщили, что мошенники от лица силовиков убеждают россиян брать кредиты и отправлять деньги через банкоматы «доверенным людям» во избежание уголовной ответственности за якобы оказание помощи Вооруженным силам Украина. При этом, по данным ведомства, злоумышленники представляются сотрудниками Министерства обороны России, Генеральной прокуратуры, Казначейства или других государственных органов.