День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 мая 2026 в 14:20

Красный Крест помог 125 жителям Курской области вернуться с Украины

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Международный комитет Красного Креста (МККК) помог 125 жителям Курской области вернуться на родину с территории Украины, заявила РИА Новости глава делегации МККК в Москве Рания Машлаб. По ее словам, комитет выступал в качестве нейтрального посредника.

МККК помог вернуть 125 человек из Курской области в Россию из города Сумы на территории Украины. Наша роль заключалась в том, чтобы выступать нейтральным посредником, помогая сторонам координировать действия и обеспечивая возможность проведения операции без сбоев, отметила Рания.

Команда МККК сопровождала людей на территории Украины, Белоруссии и России. Операция проводилась с участием множества различных ведомств.

Ранее детский омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила, что с начала СВО в Россию с территории Украины удалось вернуть 30 детей. Также 141 ребенок воссоединился со своими семьями непосредственно на Украине или в других государствах. Уполномоченный по правам ребенка подчеркнула, что ей продолжают поступать запросы от родителей и близких родственников, проживающих в России, которые пытаются восстановить контакт с детьми на Украине.

Общество
МККК
Украина
Курская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мединский заявил о попытках властей Украины судить историю
«Покажут реального инопланетянина»: Лоза бросил вызов властям США
Частный вуз за деньги спасал фиктивных аспирантов от мобилизации на Украине
Названа дата интронизации нового патриарха Грузии
В Грузии избрали нового патриарха
«Все до мелочей»: командир взвода рассказал, как штурмовики готовятся к бою
Самым взрослым женихом из Москвы с начала года стал 93-летний мужчина
Лукашенко потребовал не бросаться на все виды вооружения в конфликтах
ВСУ пытаются отыскать на Украине НЛО
Радио «Судного дня» передало еще два слова
В новом правительстве Венгрии высказались о российской нефти
Москвичка отдала мошенникам золотые монеты на несколько миллионов рублей
Россия обсуждает безвизовый режим с еще тремя странами
Раскрыты новые детали побега экс-генпрокурора Польши в США
Пашинян заявил, что Армения пока не будет делать выбор между ЕАЭС и ЕС
В ГД рассказали о новом законопроекте про регулирование сервисов рассрочки
Пушков назвал последствия войны США и Ирана на истощение
Пасечник рассказал, какой пример жители Донбасса показали всему миру
Банкротство, крипта, Дубай, имущество: что известно о бизнесе сына Валерии
«Глупая балтийка»: в ЕС раскрыли, зачем Каллас сделали главой дипломатии
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.