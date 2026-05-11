Красный Крест помог 125 жителям Курской области вернуться с Украины

МККК помог вернуть 125 человек из Курской области в Россию из города Сумы на территории Украины. Наша роль заключалась в том, чтобы выступать нейтральным посредником, помогая сторонам координировать действия и обеспечивая возможность проведения операции без сбоев, — отметила Рания.

Команда МККК сопровождала людей на территории Украины, Белоруссии и России. Операция проводилась с участием множества различных ведомств.

Ранее детский омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила, что с начала СВО в Россию с территории Украины удалось вернуть 30 детей. Также 141 ребенок воссоединился со своими семьями непосредственно на Украине или в других государствах. Уполномоченный по правам ребенка подчеркнула, что ей продолжают поступать запросы от родителей и близких родственников, проживающих в России, которые пытаются восстановить контакт с детьми на Украине.