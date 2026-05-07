07 мая 2026 в 15:37

Омбудсмен передала МККК списки детей, застрявших в Европе

Мария Львова-Белова Мария Львова-Белова Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости
Аппарат детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой передал Международному Комитету Красного Креста (МККК) списки детей, находящихся в странах Евросоюза, для воссоединения их с российскими семьями, следует из бюллетеня о деятельности уполномоченного по защите детей в период СВО. С МККК также обсуждаются вопросы поиска и возвращения детей из третьих стран.

Аппарат уполномоченного обсуждает с Международным Комитетом Красного Креста вопросы, связанные с поиском и воссоединением детей с семьями в третьих странах. МККК переданы списки детей и контакты их родственников, находящихся в странах Евросоюза, — говорится в документе.

В документе подчеркивается, что сейчас часть вопросов по возвращению детей к родным решается при деятельном участии МККК. Представители Красного Креста помогают организовывать перевозку, оплачивают проживание, а также занимаются розыском несовершеннолетних и их соединением с родителями, живущими в РФ.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что украинские волонтеры планируют перевезти детей с подконтрольных ВСУ территорий Харьковской области в одну из стран Евросоюза. По данным источника, принудительная эвакуация жителей региона продолжается.

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

