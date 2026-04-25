Киев планирует насильно переселить детей из Харьковской области в ЕС ТАСС: волонтеры могут вывезти детей из Харьковской области в Евросоюз

Украинские волонтеры намерены вывезти детей из подконтрольных ВСУ частей Харьковской области в одну из стран Евросоюза, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По данным собеседника, продолжается принудительная эвакуация жителей региона.

Продолжается принудительная эвакуация жителей Харьковской области. Так, [полиция] повторно вывезла женщину с двумя детьми, а некие «волонтерские организации» уже готовы обеспечить их переезд в одну из стран ЕС, — поделился источник.

Собеседник указал, что на Украине обсуждается точка зрения, согласно которой постоянные публикации о мобилизации женщин и 18-летних связаны с обязательствами украинского главы Владимира Зеленского перед европейскими партнерами. Они касаются переселения в страны ЕС девушек и молодых украинцев для создания смешанных семей.

Ранее источник в российских силовых структурах сообщил, что командир элитного 53-го отдельного разведывательного батальона ВСУ сбежал в Германию после того, как ему начали поступать угрозы от родственников солдат его подразделения, пропавших без вести под Сумами. По данным собеседника, сейчас комбат укрывается в собственной квартире во Франкфурте-на-Майне.