Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 апреля 2026 в 19:36

Киев планирует насильно переселить детей из Харьковской области в ЕС

ТАСС: волонтеры могут вывезти детей из Харьковской области в Евросоюз

Украинские волонтеры намерены вывезти детей из подконтрольных ВСУ частей Харьковской области в одну из стран Евросоюза, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По данным собеседника, продолжается принудительная эвакуация жителей региона.

Продолжается принудительная эвакуация жителей Харьковской области. Так, [полиция] повторно вывезла женщину с двумя детьми, а некие «волонтерские организации» уже готовы обеспечить их переезд в одну из стран ЕС, — поделился источник.

Собеседник указал, что на Украине обсуждается точка зрения, согласно которой постоянные публикации о мобилизации женщин и 18-летних связаны с обязательствами украинского главы Владимира Зеленского перед европейскими партнерами. Они касаются переселения в страны ЕС девушек и молодых украинцев для создания смешанных семей.

Ранее источник в российских силовых структурах сообщил, что командир элитного 53-го отдельного разведывательного батальона ВСУ сбежал в Германию после того, как ему начали поступать угрозы от родственников солдат его подразделения, пропавших без вести под Сумами. По данным собеседника, сейчас комбат укрывается в собственной квартире во Франкфурте-на-Майне.

Европа
Украина
Харьковская область
дети
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

