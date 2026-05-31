«Пожирает»: на Украине объяснили, почему уклонисты лезут на деревья Мендель: мужчины на Украине боятся мобилизации больше, чем медведя

Украинские мужчины призывного возраста боятся оказаться на передовой больше, чем встречи с медведем, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X. Так она прокомментировала инцидент с мужчиной, который, спасаясь от мобилизации, залез на дерево при встрече с диким зверем на границе с Румынией.

Нам твердят, что все это ради свободы. Так почему же взрослые мужчины лезут на деревья, чтобы сбежать от нее? Если гражданин предпочитает рискнуть, встретившись с медведем, нежели иметь дело с собственным правительством, — возможно, этот конфликт развязали не ради защиты людей. Возможно, он их пожирает, — написала она.

Ранее в Закарпатской области пограничники сняли с дерева мужчину, который пытался незаконно перейти румынскую границу и столкнулся с медведицей. Киевлянин решил пройти в ночи через горы в обход официальных КПП, но наткнулся на дикого зверя. Военные из Мукачевского отряда оперативно прибыли на место, к тому моменту медведица уже ушла, а нарушителя спустили на землю и доставили в отделение.

Кроме того, депутат Верховной рады Соломия Бобровская заявила, что на Украине ужесточат мобилизацию для уклонистов, находящихся в розыске. Реформа будет сложной и болезненной для этой категории граждан, но других вариантов у государства нет, отметила она. Сначала, по ее словам, следует попробовать договориться с человеком мирно, если не получится — применять санкции и принуждение.