ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 мая 2026 в 18:21

«Пожирает»: на Украине объяснили, почему уклонисты лезут на деревья

Мендель: мужчины на Украине боятся мобилизации больше, чем медведя

Юлия Мендель Юлия Мендель Фото: Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинские мужчины призывного возраста боятся оказаться на передовой больше, чем встречи с медведем, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X. Так она прокомментировала инцидент с мужчиной, который, спасаясь от мобилизации, залез на дерево при встрече с диким зверем на границе с Румынией.

Нам твердят, что все это ради свободы. Так почему же взрослые мужчины лезут на деревья, чтобы сбежать от нее? Если гражданин предпочитает рискнуть, встретившись с медведем, нежели иметь дело с собственным правительством, — возможно, этот конфликт развязали не ради защиты людей. Возможно, он их пожирает, — написала она.

Ранее в Закарпатской области пограничники сняли с дерева мужчину, который пытался незаконно перейти румынскую границу и столкнулся с медведицей. Киевлянин решил пройти в ночи через горы в обход официальных КПП, но наткнулся на дикого зверя. Военные из Мукачевского отряда оперативно прибыли на место, к тому моменту медведица уже ушла, а нарушителя спустили на землю и доставили в отделение.

Кроме того, депутат Верховной рады Соломия Бобровская заявила, что на Украине ужесточат мобилизацию для уклонистов, находящихся в розыске. Реформа будет сложной и болезненной для этой категории граждан, но других вариантов у государства нет, отметила она. Сначала, по ее словам, следует попробовать договориться с человеком мирно, если не получится — применять санкции и принуждение.

Европа
Украина
мобилизации
медведи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Иран ответил на новые условия Трампа
В центре Еревана прошел многотысячный митинг оппозиционного блока «Армения»
Число пострадавших после атаки ВСУ на Геническ увеличилось
Трагедия на трассе под Пермью унесла жизни четырех человек
Ученые сообщили о прорыве в лечении рака
В Брянской области ранен сотрудник скорой помощи после атаки ВСУ
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.