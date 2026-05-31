31 мая 2026 в 16:23

Сотрудники ТЦК устроили ДТП ради мобилизации водителя

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Микроавтобус сотрудников ТЦК на западе Украины подрезал легковой автомобиль, сообщило издание «Страна.ua». Последний вылетел с трассы в кювет и перевернулся. Водителя транспортного средства сразу же мобилизовали, а сотрудники ТЦК отказали в помощи женщине, пытавшейся вызвать полицию.

Полиция и ТЦК догоняли и авто подрезали. Авто слетело с трассы и перевернулось. Водителя вытащили и забрали. Женщина вызывает полицию — полиция отказывается ехать, — рассказывает записавший ролик очевидец.

Ранее в украинском Кропивницком сотрудники территориального центра комплектования забрали местного жителя для уточнения учетных данных прямо вместе с восьмилетней дочерью. Мужчина ехал на машине с ребенком, когда его остановили полицейские.

До этого волынский областной ТЦК назвал правомерными действия своих сотрудников после конфликта с представителями канонической Украинской православной церкви, в ходе которого был избит митрополит Владимир. От действий военкомов также пострадал протоиерей Александр Кобенко.

