30 мая 2026 в 20:27

Сотрудники ТЦК применили слезоточивый газ против военного

Сотрудники ТЦК брызнули газом в лицо военному, заступившемуся за задержанного

В Одессе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) распылили газ в лицо украинскому военному, который попытался заступиться за задержанного мужчину, сообщает украинское издание «Страна.ua». Несколько человек в камуфляже силой заталкивали мужчину в служебный микроавтобус.

Один из очевидцев начал снимать происходящее на телефон и возмутился действиями сотрудников ТЦК. После этого один из военкомов достал газовый или перцовый баллончик и распылил его в лицо мужчине, снимавшему происходящее.

Ранее депутат Верховной рады Соломия Бобровская сообщила, что мобилизацию ужесточат для уклонистов, находящихся в розыске. С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация.

До этого депутат Госдумы Михаил Шеремет выразил мнение, что ТЦК превратились в охотников на людей и стали инструментом геноцида населения. Он добавил, что все причастные к этому произволу заплатят высокую цену, так как вскоре их вчерашние жертвы постучат в их двери и призовут к ответу.

