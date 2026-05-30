Сенатор объяснила, как рассчитывают число платных мест в вузах России

Количество платных мест в российских вузах рассчитывается на государственном уровне по специальной формуле, сообщила заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская в беседе с ИС «Вести». По ее словам, учебные заведения имеют возможность вносить поправки в эти данные.

Учитывается и средний балл ЕГЭ, выпуск, востребованность студентов и другие параметры. <...> Поскольку эта методика апробируется впервые, то вузам в этом году дана <...> возможность скорректировать эту цифру, — уточнила сенатор.

Скаковская подчеркнула, что эти нововведения не повлияют на абитуриентов в текущем году, хотя существуют вопросы поступления, требующие отдельного рассмотрения. Она также отметила, что мест достаточно и желающие смогут поступить туда, куда стремятся.

Ранее ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин заявил, что вступительные испытания и минимальные баллы ЕГЭ для абитуриентов в нынешнем году не изменятся по сравнению с прошлым годом. По его словам, университет ведет прием как на программу высшего образования в рамках пилотного проекта, так и на программу бакалавриата.