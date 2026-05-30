Медики забили тревогу из-за вспышки Эболы в Конго Гонсалес: ситуация с заражением Эболой в Конго остается тревожной

Ситуация со вспышкой лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго остается крайне тревожной, заявил заместитель директора по операциям международной организации «Врачи без границ» Алан Гонсалес. По его словам, приведенным на сайте структуры, речь идет о вспышке инфекции в провинции Итури.

Спустя две недели после публичного заявления об обнаружении вспышки лихорадки Эбола в провинции Итури ситуация остается крайне тревожной и представляет собой реальный источник беспокойства для местных сообществ и работников, — отметил Гонсалес.

Медик рассказал, что распространение заболевания происходит беспрецедентно быстро. Поэтому люди на зараженной территории не успевают принять необходимые меры, пояснил он.

Ранее генеральный секретарь ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что Всемирной организации здравоохранения не хватало денежных средств для борьбы со вспышкой лихорадки Эбола в Африке. Он отметил, что получена лишь треть необходимого финансирования.

Также врач-инфекционист Юлия Ермолаева рассказала, что вспышка лихорадки Эбола в провинции Итури ДРК вызвана вирусом Бундибуджио. Долгое время он считался «забытым».