В региональном центре загорелся жилой дом

В центре Нижнего Новгорода, по неофициальным данным Telegram-каналов, загорелся деревянный дом. Речь идет о двухэтажном здании на улице Крылова.

Очевидцы утверждают, что он был расселен. Официального подтверждения информации пока нет.

Ранее сообщалось, что два человека погибли при пожаре в частном доме и надворных постройках в деревне Верхняя Ирга Свердловской области. Возгорание было ликвидировано, огонь охватил около 200 квадратных метров.

До этого Единая дежурно-диспетчерская служба по Ямальскому району сообщила, что при пожаре на нефтегазоконденсатном месторождении в ЯНАО погиб один человек. Специалисты выясняют причину возгорания.

Также во время пожара в Омской области погибли 25-летняя хозяйка домостроения, ее годовалый сын и две дочери двух и пяти лет, а также 35-летняя подруга с 14-летним сыном. Площадь пожара составила 67 квадратных метров. Пожарных вызвали слишком поздно: дом уже полностью был охвачен огнем. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.