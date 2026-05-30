Спецслужбы взяли под охрану перевозку детей на трассе «Новороссия» Балицкий: перевозку детей на трассе «Новороссия» взяли под контроль спецслужбы

Перевозка детей в места летнего отдыха по трассе «Новороссия» осуществляется под присмотром специальных служб в связи с текущей оперативной обстановкой, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в социальных сетях. Он подчеркнул, что все организованные поездки проводятся по заранее согласованным маршрутам с соблюдением мер безопасности.

Особое внимание уделяем безопасности организованных перевозок детей. Все поездки к местам летнего отдыха осуществляются в сопровождении специальных служб, — разъяснил губернатор.

При этом движение автотранспорта по федеральной трассе Р-280 «Новороссия» в сторону Крыма и Донецкой Народной Республики продолжается в штатном режиме. В случае необходимости проработаны альтернативные объездные пути, зависящие от оперативной ситуации.

Ранее сообщалось, что украинские военные применили комплексную систему дистанционного минирования на трассе «Новороссия» в районе Бердянского муниципального округа. Как заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, БПЛА противника сбрасывает взрывное устройство, которое детонирует при фиксации движения.