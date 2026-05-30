Фанаты ПСЖ устроили стычки с парижской полицией во время финала ЛЧ

В Париже перед финалом Лиги чемпионов происходят столкновения между болельщиками ФК «Пари Сен-Жермен» и полицией, передает Telegram-канал SHOT. Фанаты запускают в сторону силовиков фейерверки и бросают камни, а правоохранители в ответ применяют слезоточивый газ.

На фоне напряженной обстановки власти усилили меры безопасности в городе. Стеклянные витрины магазинов и заведений в ряде районов закрыли фанерой и металлическими ставнями. К этому моменту счет в финальном матче Лиги чемпионов между ПСЖ и «Арсеналом» составляет 1:1.

Ранее стало известно, что парижские бизнесмены и предприниматели приготовились к беспорядкам на фоне финала Лиги чемпионов между ПСЖ и «Арсеналом». Жители города установили металлические сетки вокруг витрин бутиков и входов в торговые центры. Как уточнил источник, парижане также заколотили окна кафе и ресторанов, возвели баррикады. Это обусловлено тем, что болельщики ПСЖ регулярно устраивают беспорядки вне зависимости от результата матча.